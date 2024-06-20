Ποιο μοντέλο εργασίας θα προτιμούσαν οι Έλληνες;

Οι Έλληνες εργαζόμενοι επιζητούν τη 4ήμερη εργασία για εξισορρόπηση επαγγελματικής-προσωπικής ζωής

Αντίθετοι με την εξαήμερη εργασία δηλώνουν οι Έλληνες εργαζόμενοι ενώ παράλληλα στρέφονται προς την τετραήμερη εργασία ελπίζοντας στην εξισορρόπηση επαγγελματικής - προσωπικής ζωής και στην αποφυγή burnout, σύμφωνα με διαδικτυακή έρευνα που διεξήγαγε το kariera.gr.

Η τετραήμερη εργασία είναι ένα καθεστώς που αρκετοί Έλληνες θα ήθελαν να δουν να παίρνει σάρκα και οστά, ώστε να επιτύχουν ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική τους ζωή και να μην οδηγούνται στην επαγγελματική εξουθένωση ή «burnout».

Το kariera.gr πραγματοποίησε σχετική έρευνα με θέμα την τετραήμερη εργασία με το 48% των ερωτηθέντων να απαντά ότι προτιμούν τις λιγότερες ημέρες εργασίας σε αντίθεση με ένα 28% που θεωρεί προτιμότερο το καθεστώς πενθήμερης εργασίας ως είθισται στην ελληνική αγορά .

Από την 1η Ιουλίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί ο νόμος για την εξαήμερη εργασία υπό προϋποθέσεις.

Σε ερώτηση που έγινε στην έρευνα, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, δηλαδή το 91%, τόνισε ότι η εξαήμερη εργασία είναι μια αρνητική εξέλιξη.

Η 4ημερη εργασία ως λύση στο εργασιακό «burnout» και στην εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος καταπολέμησης του burnout των εργαζομένων φαίνεται να είναι το καθεστώς τετραήμερης εργασίας σύμφωνα με το 51% των ερωτηθέντων, ενώ ένα επίσης σημαντικό ποσοστό (38%) δήλωσε ότι θα βοηθούσε και η καλύτερη διαχείριση του φόρτου εργασίας από τους ίδιους τους εργοδότες.

Ωστόσο αν και η 4ημερη εργασία μπορεί να σημαίνει και τη συμπύκνωση του φόρτου εργασίας σε λιγότερες ημέρες, είναι κάτι που φαίνεται να προτιμούν οι περισσότεροι ερωτηθέντες (61%) σε σχέση με το καθεστώς της πενθήμερης εργασίας (7%), ενώ το 28% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι είναι επιφυλακτικοί για τις τέσσερις ημέρες εργασίας καθώς ενδέχεται να υπάρχει μεγαλύτερος φόρτος εργασίας.

Σε ερώτηση για το αν η 4ήμερη εργασία θα βελτιώσει το work-life balance και την παραγωγικότητά τους η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε ότι θα δει βελτίωση και στα δύο (84%) ενώ μόλις το 10% δήλωσε ότι θα βελτιωθεί μόνο το work-life balance.

Όταν οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα στην τετραήμερη εργασία με ίδιο μισθό ή πενθήμερη εργασία με αύξηση, οι απόψεις φάνηκε ότι διίστανται αφού το 55% προτίμησε την πρώτη επιλογή ενώ το 45% την δεύτερη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Έλληνες πιστεύουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό (79%) πως η τετραήμερη εργασία θα είχε και άλλα πλεονεκτήματα, όπως την προσέλκυση ταλέντων, που θα αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες που θα θεσμοθετήσουν την 4ημερη εργασία.

Ευελιξία τις Παρασκευές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

Για την Παρασκευή ως τελευταία ημέρα εργασίας την εβδομάδα, τέθηκε το ερώτημα για την ευελιξία στο ωράριο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες (66%) θα ήθελαν να υπάρχει ευέλικτο ωράριο τις Παρασκευές, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως 29% θεώρησε ότι η ευελιξία αυτή πρέπει να προσφέρεται ανάλογα με τον τύπο της εργασίας.



