Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η ΑΑΔΕ την ταξινόμηση των ΚΑΔ σε κατηγορίες, με βάση την υπαγωγή ή όχι των σχετικών δραστηριοτήτων σε ΦΠΑ, με σκοπό την πλήρη (end-to-end) αυτοματοποίηση της διαδικασίας δήλωσης και μεταβολής Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για τις επιχειρήσεις.

Στόχος της νέας ψηφιακής υπηρεσίας που θα παρέχεται στις επιχειρήσεις από το φθινόπωρο εφέτος, είναι η δήλωση και μεταβολή ΚΑΔ να γίνεται αυτόματα και άμεσα, μέσα από ειδική εφαρμογή στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), χωρίς δρομολόγηση των σχετικών αιτημάτων για διαχείριση από υπάλληλο της ΑΑΔΕ. Ταυτόχρονα, η νέα εφαρμογή θα παρέχει διευκόλυνση, με πληροφοριακά μηνύματα που θα καθοδηγούν την επιχείρηση στην επιλογή του ορθού ΚΑΔ.

Ειδικότερα, οι ΚΑΔ έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες έξι κατηγορίες:

1) Υπαγόμενοι σε ΦΠΑ (δραστηριότητες με καθεστώς ΦΠΑ το οποίο συνεπάγεται υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ2 TAXIS σε κάθε φορολογική περίοδο),

2) Μη υπαγόμενοι σε ΦΠΑ (π.χ. εταιρείες κατοχής μετοχικών ποσοστών σε άλλες επιχειρήσεις εταιρείες holding),

3) Δυνητικώς μη υπαγόμενοι σε ΦΠΑ (Δημόσια διοίκηση και άμυνα-υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, τάξης NACE 84),

4) Συνήθως Απαλλασσόμενοι από ΦΠΑ (δραστηριότητες άρ. 22 Κώδικα ΦΠΑ, όπως παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, δραστηριότητες των εθνικών δικτύων Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων- ΟΕΒ για την παροχή αρδευτικού ύδατος, παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης),

5) Ενδεχομένως Απαλλασσόμενοι από ΦΠΑ (δραστηριότητες άρ. 22 Κώδικα ΦΠΑ). Πρόκειται για ΚΑΔ που μπορεί να είναι απαλλασσόμενοι από τον ΦΠΑ υπό προϋποθέσεις. Η απαλλαγή τους δηλαδή εξαρτάται από τα εκάστοτε πραγματικά περιστατικά (π.χ. ιατρικές πράξεις πλαστικού χειρουργού που είναι απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ, όταν πρόκειται για αποκατάσταση εγκαυμάτων, αλλά φορολογητέες όταν είναι αισθητικής φύσης),

6) Απαλλασσόμενοι από ΦΠΑ (περιπτώσεις άρ. 44 Κώδικα ΦΠΑ, δηλαδή παράδοσης, ενδοκοινοτικής απόκτησης ή εισαγωγής από τρίτες χώρες βιομηχανοποιημένων καπνών).

Ανάλογα με την ένταξη του ΚΑΔ σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, η υπαγωγή ή απαλλαγή από τον ΦΠΑ:

είτε θα είναι προεπιλεγμένη χωρίς δυνατότητα μεταβολής (κατηγορίες 1, 2 και 6)

είτε θα πρέπει να επιλεγεί από την επιχείρηση με βάση τις συνθήκες άσκησης της δραστηριότητας (κατηγορίες 3, 4 και 5).

Στόχος της διαβούλευσης είναι η ανατροφοδότηση από επιχειρήσεις και επαγγελματίες σχετικά με την κατηγοριοποίηση των ΚΑΔ που έχουν πραγματοποιήσει οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για σκοπούς ΦΠΑ. Η κατηγοριοποίηση αυτή θα ενσωματωθεί σε σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ μετά το πέρας της διαβούλευσης.

Το αρχείο με την ταξινόμηση των ΚΑΔ με βάση την υπαγωγή τους σε ΦΠΑ τίθεται σε δημόσια διαβούλευση στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ στη διαδρομή Ανακοινώσεις > Διαβούλευση έως και τις 6/9/2024. Με την ΑΑΔΕ να εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή των ενδιαφερομένων στους ΚΑΔ που οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν ταξινομήσει ως υπαγόμενες σε ΦΠΑ, καθώς με τη θέση σε λειτουργία της σχετικής εφαρμογής, η υπαγωγή στον ΦΠΑ θα γίνεται αυτόματα χωρίς δυνατότητα μεταβολής. Καλεί επίσης κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σχόλια ή προτάσεις στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου diavouleusi-kad@aade.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.