Ζημιές μεγαλύτερες του αναμενόμενου και έσοδα χαμηλότερα των προσδοκιών ανακοίνωσε η Boeing για το β' τρίμηνο του έτους, και με τους δυο τομείς δραστηριότητας της εταιρείας -τα εμπορικά αεροπλάνα και τα αμυντικά προγράμματα- να βρίσκονται υπό πίεση.

Εν τω μεταξύ, όπως μεταδίδει το Reuters, η εταιρεία ανακοίνωσε αλλαγή CEO, με τον Kelly Ortberg να αναλαμβάνει καθήκοντα.

Ειδικότερα, η Boeing ανακοίνωσε:

- Ζημιές ανά μετοχή ύψους 2,90 δολ. (αναπροσαρμοσμένες)

- Εσοδα: 16,87 δισ. δολ.

"Παρά το δύσκολο τρίμηνο, καταγράφουμε ουσιαστική πρόοδο στην ενίσχυση του συστήματος διαχείρισης και στην τοποθέτηση της εταιρείας όσον αφορά το μέλλον" αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση της εταιρείας ο CEO της, Dave Calhoun.

Σύμφωνα με το CNBC, η Boeing προσπαθεί να ανακτήσει τον βηματισμό της μετά την αποκόλληση τμήματος της ατράκτου από ένα σχεδόν καινούριο 737 Max στις αρχές του έτους. Το περιστατικό έφερε νέους πρόσθετους ελέγχους από τις ρυθμιστικές αρχές, επιβραδύνοντας περαιτέρω τις παραδόσεις νέων, πιο αποδοτικών, αεροσκαφών στις αεροπορικές εταιρείες.

Πέραν του συμβάντος με την αποκόλληση τμήματος της ατράκτου τον Ιανουάριο, η Boeing, όπως και η ανταγωνίστριά της Airbus, έχουν να χειριστούν χιλιάδες νέους εργαζόμενους και μια εφοδιαστική αλυσίδα η οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παραγωγής, μετά την πτώση της ζήτησης που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19.

Η μείωση στις παραδόσεις και στην παραγωγή, έχουν βάλει στον πάγο ορισμένους από τους χρηματοοικονομικούς στόχους της Boeing.

Τον περασμένο Μάρτιο, η Boeing ανακοίνωσε πως θα χρησιμοποιούσε ποσό 4-4,5 δισ. δολ. λόγω της κρίσης που δημιουργήθηκε μετά την αποκόλληση της ατράκτου.

Σημειώνεται πως η μετοχή της Boeing, η οποία καταγράφει βουτιά 35% από τις αρχές του χρόνου, στη συνεδρίαση της Τετάρτης σημειώνουν άνοδο 1% την οποία αναλυτές αποδίδουν στην αλλαγή του CEO.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.