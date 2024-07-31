Εισροές 5 δισ. ευρώ υπολογίζεται ότι πραγματοποιήθηκαν σε μετοχές και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ως αποτέλεσμα της πιστοληπτικής αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας.

Όπως αποφαίνεται μελέτη που δημοσιεύεται στο τελευταίο οικονομικό Δελτίο της Τραπέζης της Ελλάδος από το δ' τρίμηνο του 2022 έως το γ' τρίμηνο του 2023 η αύξηση των τοποθετήσεων σε ομόλογα και μετοχές υπολογίζεται σε 5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,9 δισ. ευρώ αφορούν θέσεις σε μετοχές και 2,1 δισ. ευρώ θέσεις σε ομόλογα.

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη που υπογράφουν οι Χαρίλαος Γιαννακίδης, Louis Karathanos, Αθανάσιος Κοντινόπουλος, Αθανάσιος Λαμπούσης και Πέτρος Μηγιάκης, «οι αναβαθμίσεις των πιστοληπτικών αξιολογήσεων της ελληνικής οικονομίας και, κυρίως, η προοπτική για την αναβάθμιση στην επενδυτική κατηγορία οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των τοποθετήσεων των επενδυτικών κεφαλαίων σε ελληνικά κρατικά ομόλογα».

H μελέτη εξετάζει κατά πόσον οι αυξήσεις στις τοποθετήσεις των επενδυτικών κεφαλαίων σε ελληνικά ομόλογα ξεπέρασαν τη γενικότερη τάση στην αγορά και εκτιμά την επίδραση της αυξημένης ζήτησης στις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η μεταβολή των προοπτικών της κρατικής πιστοληπτικής αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας σε θετικές από τον οίκο Standard and Poor's τον Απρίλιο του 2023 οδήγησε σε σημαντική αύξηση των θέσεων των επενδυτικών κεφαλαίων σε ελληνικά κρατικά ομόλογα, σε σχέση με άλλα κρατικά ομόλογα της ζώνης του ευρώ. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι οδήγησε σε μείωση στις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων που αντιστοιχεί σε περίπου 80% της πτώσης των διαφορών αποδόσεών τους έναντι των γερμανικών ομολόγων αναφοράς.

Γιατί είναι αξιοσημείωτα τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα αυτά είναι αξιοσημείωτα για δύο λόγους. Αφενός, η αύξηση της ζήτησης ελληνικών αξιογράφων παρατηρήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία τα επενδυτικά κεφάλαια μείωναν τις θέσεις τους σε ομόλογα με χαμηλές πιστοληπτικές αξιολογήσεις.

Αφετέρου, η μείωση στις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, που εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση των θέσεων των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων, υπερκέρασε τις αυξητικές πιέσεις που παρατηρήθηκαν στα ομόλογα διεθνώς λόγω των αυξήσεων των επιτοκίων. Κατά συνέπεια, τα ευρήματα της μελέτης υπογραμμίζουν τη σημασία της αναβάθμισης της κρατικής πιστοληπτικής αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας στην επενδυτική κατηγορία, καθώς, εκτός των άλλων, επιφέρει αύξηση της ζήτησης για ελληνικά κρατικά ομόλογα και, ως εκ τούτου, σημαντική βελτίωση στο κόστος δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου.

