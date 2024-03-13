Του Χρυσόστομου Τσούφη

Κατηγορηματικός ήταν και ο Κωστής Χατζηδάκης , κατηγορηματικός ήταν και ο Παύλος Μαρινάκης ότι δεν θα δοθεί Πασχαλιάτικος μποναμάς. Όλοι όμως συζητούσαν μεταξύ τους ότι , πλησιάζοντας προς το Πάσχα και με δεδομένο ότι 9 Ιουνίου υπάρχουν και οι ευρωεκλογές , η κυβέρνηση θα έκανε μια στροφή και θα έδινε κάτι. Δεν θα γινόταν άλλωστε πρώτη φορά και με αυτήν την κυβέρνηση και με προηγούμενες.



Είναι όμως άλλο να ακούς τον ίδιο τον πρωθυπουργό να λέει Όχι. Κι όχι μια άρνηση προσωρινή του στυλ «να δούμε πώς θα πάει ο προϋπολογισμός» αλλά μια άρνηση κατηγορηματική, σαφής ότι αν δοθεί κάτι θα είναι απολογιστικά, στο τέλος του χρόνου.



Των δηλώσεων του πρωθυπουργού που έγιναν στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, έχει προηγηθεί η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με την οποία ο ρυθμός ανάπτυξης του 2023 ήταν σημαντικά χαμηλότερος των εκτιμήσεων. 2% έναντι 2,4%, «λείπουν» δηλαδή περίπου 900εκατ€. Επομένως ξεκινάμε από αρνητική βάση για το στόχο του 2024 που είναι 2,9%, ένας στόχος που γίνεται ακόμη πιο δύσκολος αφού ούτε η Ευρωζώνη φαίνεται να «σηκώνει κεφάλι». Η ΕΚΤ αναθεώρησε προς τα κάτω το ρυθμό ανάπτυξης της Ευρωζώνης για φέτος από το 0,8% στο 0,6%.



Επίσης φέτος είναι η πρώτη χρονιά όπου η δημοσιονομική «αλεγρία» μπαίνει στο ντουλάπι. Το 2024 είναι η χρονιά της επιστροφής των στόχων δημοσιονομικού πρωτογενούς πλεονάσματος και μάλιστα 2,1%. Σε απλά Ελληνικά φέτος ο στόχος του προϋπολογισμού είναι να παράξει ένα πρωτογενές πλεόνασμα 5δισ€ , σχεδόν διπλάσιο από το περσινό και πασχαλιάτικα δώρα θα μπορούσαν να θεωρηθούν από τις αγορές ως casus belli.



Η ενστικτώδης απάντηση των περισσότερων θα ήταν, «ναι αλλά ο προϋπολογισμός πάει καλά», το οποίο ισχύει. Τα επίσημα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δείχνουν υπέρβαση εσόδων για τον Ιανουάριο ύψους 993εκατ€ και σε συνδυασμό με μια συγκράτηση δαπανών κατά 182εκατ€ προκύπτει ένα πρωτογενές πλεόνασμα υψηλότερο κατά 1,1δισ€ των αρχικών εκτιμήσεων.

Εν πολλοίς όμως αυτή η εικόνα είναι ....περσινή. 159εκατ€ αφορούν έσοδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τα οποία εισπράχθηκαν ετεροχρονισμένα.

205εκατ€ αφορούν ετεροχρονισμένες πληρωμές εξοπλιστικών προγραμμάτων

307εκατ€ από τις εισπράξεις φόρων ανάγονται στο 2023 ( φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ) και κάτι ανάλογο θα συμβεί και με τις εισπράξεις του Φεβρουαρίου.

680εκατ€ δηλαδή από τα 1,1δισ€ της υπέρβασης προσμετρώνται στο 2023.



Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθούν και 212εκατ€ επιπλέον των προβλέψεων του προϋπολογισμού που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο με τις αποφάσεις της για την αύξηση του επιδόματος γέννησης, τις εφημερίες των γιατρών και τον ΕΦΚ των αγροτών. Eρχόμαστε σχεδόν μία ή άλλη.....



Όπως τονίζουν από Το Υπουργείο Οικονομικών, ο προϋπολογισμός πρέπει να κρατά και εφεδρείες για παν ενδεχόμενο. Κλιματική κρίση και έκτακτες υποχρεώσεις υποχρέωσαν την κυβέρνηση σε 2 συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς πέρυσι. Μόνο η κακοκαιρία Ντάνιελ στοίχισε 3,3δισ€ (αν και το κόστος δεν θα καλυφθεί ολόκληρο από τα δημόσια ταμεία).





