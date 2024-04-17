Έλλειμμα 359 εκατ. ευρώ (έναντι ελλείμματος 383 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023) ήταν το ταμειακό αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024 σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Tο πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού για την ίδια περίοδο, παρουσίασε πλεόνασμα 2,26 δισ. ευρώ (έναντι 2,85 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι).

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 359 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 383 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 14.861 εκατ. ευρώ, από 13.898 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 14.343 εκατ. ευρώ, από 15.454 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023.

Πηγή: skai.gr

