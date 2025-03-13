ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα συνολικού ύψους 59.000 ευρώ σε επιχειρήσεις τον Φεβρουάριο

Πρόστιμα, συνολικού ύψους 59.000 ευρώ, επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις τον Φεβρουάριο, από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, τα επιβληθέντα πρόστιμα αφορούν στην εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4177/2013 και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικής Απόφασης 91354/30.08.2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)».

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 50 επιχειρήσεις (περίπτερα, πρατήρια υγρών καυσίμων, ταβέρνες, σούπερ μάρκετ, παντοπωλεία κ.α.) και το ύψος των προστίμων κυμαίνεται από 500 έως 3.000 ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος τους διαμορφώνεται στα 59.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

