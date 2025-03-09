Η ώρα μηδέν για το ετήσιο ραντεβού των φορολογουμένων με την Εφορία πλησιάζει. Από τη Δευτέρα, 17 Μαρτίου, ανοίγει η εφαρμογή της ΑΑΔΕ και πάνω από 6,6 εκατομμύρια φορολογούμενοι καλούνται να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις για τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους, χρησιμοποιώντας το νέο έντυπο Ε1. Το ανανεωμένο έντυπο περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές, νέους κωδικούς και αυτοματοποιημένες διαδικασίες που στοχεύουν στη διευκόλυνση των φορολογουμένων.

Οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεών τους, να ελέγχουν σχολαστικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία και να αξιοποιούν σωστά τις νέες απαλλαγές και μειώσεις φόρων. Η ελλιπής κατανόηση ή η λανθασμένη συμπλήρωση των κωδικών μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη φορολογική επιβάρυνση ή στην απώλεια σημαντικών ελαφρύνσεων.

Περίπου 1,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα δουν τις δηλώσεις τους προσυμπληρωμένες από την ΑΑΔΕ, οι οποίες θα περιλαμβάνουν αυτόματα στοιχεία για μισθούς, συντάξεις, ακίνητα, αυτοκίνητα και επιδόματα. Οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις θα αποσταλούν ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myAADE, αλλά και με email στους φορολογούμενους, οι οποίοι θα πρέπει να τις ελέγξουν εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Αν δεν πραγματοποιηθούν διορθώσεις, η ΑΑΔΕ θα υποβάλει αυτόματα τις δηλώσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους. Γι' αυτόν τον λόγο, είναι απαραίτητο να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια των προσυμπληρωμένων ποσών. Σε περίπτωση λαθών ή παραλείψεων, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση έως τις 15 Ιουλίου 2025, διορθώνοντας τα λάθη ή προσθέτοντας επιπλέον πληροφορίες.

Το νέο έντυπο Ε1 για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις εισάγει νέους κωδικούς που αφορούν απαλλαγές και μειώσεις φόρων. Οι αλλαγές αυτές στοχεύουν στη διευκόλυνση συγκεκριμένων κατηγοριών πολιτών, όπως όσοι το 2024 άνοιξαν και ενοικίασαν κλειστές κατοικίες ή μετέφεραν ακίνητα από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση. Επίσης, νέες προβλέψεις υπάρχουν για τους εργαζόμενους στον τομέα της εστίασης που εισέπραξαν φιλοδωρήματα, καθώς και για επαγγελματίες που πληρούν πληθυσμιακά κριτήρια, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μειώσουν το τεκμαρτό τους εισόδημα κατά 50%. Οι αλλαγές αυτές έχουν ως στόχο τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών και την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας.

Που θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος; Σημαντική προσοχή πρέπει να δοθεί στους νέους κωδικούς για απαλλαγές και μειώσεις φόρων. Συγκεκριμένα:

* οι κωδικοί 119-120 αφορούν φορολογούμενους που εκμίσθωσαν κλειστές κατοικίες ή μετέτρεψαν βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνιες μετά τις 8 Σεπτεμβρίου 2024. Όσοι εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία μπορούν να επωφεληθούν από φορολογική απαλλαγή για διάστημα 36 μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο δεν θα κενωθεί ή επαναδιατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση. Επιπλέον, είναι σημαντικό να δηλωθούν σωστά οι πληροφορίες για τα μισθώματα και να δοθεί προσοχή στις συμβάσεις μίσθωσης που πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών για να ισχύσει η απαλλαγή.

* Για τους εργαζόμενους στην εστίαση, οι κωδικοί 689-690 και 691-692 εισάγουν τη δυνατότητα δήλωσης αφορολόγητων φιλοδωρημάτων έως 300 ευρώ μηνιαίως. Εάν τα ποσά αυτά υπερβαίνουν το όριο ή καταβάλλονται ως μέρος του μισθού, υπόκεινται σε φορολόγηση. Είναι σημαντικό να δηλωθούν σωστά τα ποσά αυτά, καθώς τυχόν λάθος μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις.

* Επιπλέον, οι κωδικοί 047-048 αφορούν τη μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος κατά 50% για φορολογούμενους που έχουν επαγγελματική έδρα ή κύρια κατοικία σε οικισμούς με λιγότερους από 500 κατοίκους ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων. Η μείωση αυτή ισχύει και για πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και εκμεταλλευτές ταξί με περιορισμένη ιδιοκτησία. Είναι σημαντικό οι φορολογούμενοι να ελέγξουν αν πληρούν τα κριτήρια για αυτή τη μείωση και να δηλώσουν σωστά τα στοιχεία τους στους συγκεκριμένους κωδικούς.

* Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος είναι μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές, καθώς οι κωδικοί 027-028 που το αφορούσαν έχουν διαγραφεί. Αυτό συνεπάγεται ελάφρυνση για όλα τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπλέον, το χαρτόσημο έχει αντικατασταθεί από το ψηφιακό τέλος συναλλαγών, το οποίο καταγράφεται στους κωδικούς 741-742. Οι φορολογούμενοι πρέπει να δηλώσουν σωστά το ψηφιακό τέλος στις συναλλαγές τους για να αποφύγουν λάθη στην εκκαθάριση της δήλωσης.

Οι προθεσμίες και οι εκπτώσεις

Όσον αφορά την εξόφληση του φόρου εισοδήματος, αυτή μπορεί να γίνει σε οκτώ μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να λήγει στις 31 Ιουλίου 2025. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εφάπαξ πληρωμής με έκπτωση που φτάνει το 4% αν η πληρωμή γίνει έως τις 30 Απριλίου 2025. Η έκπτωση μειώνεται στο 2%-4% ανάλογα με το χρόνο υποβολής αν η πληρωμή γίνει εφάπαξ έως το τέλος Ιουλίου. Η σωστή επιλογή τρόπου πληρωμής μπορεί να προσφέρει σημαντικές οικονομικές ελαφρύνσεις.

Τέλος, οι σημαντικές προθεσμίες που πρέπει να τηρήσουν οι φορολογούμενοι είναι η έναρξη υποβολής των δηλώσεων στις 17 Μαρτίου 2025 και η λήξη στις 15 Ιουλίου 2025 τόσο για τις κανονικές όσο και για τις τροποποιητικές δηλώσεις. Η μη τήρηση των προθεσμιών μπορεί να επιφέρει πρόστιμα και προσαυξήσεις, ενώ η έγκαιρη υποβολή δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης εκπτώσεων και απαλλαγών.

Συνολικά, οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συμπλήρωση των νέων κωδικών και στην αξιοποίηση των μειώσεων και απαλλαγών που προσφέρονται. Η σωστή ενημέρωση και η έγκαιρη υποβολή μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και στην αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων κατά την εκκαθάριση της δήλωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.