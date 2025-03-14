Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε την Πέμπτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για τις επιπτώσεις της δασμολογικής πολιτικής του προέδρου Τραμπ στην αμερικανική οικονομία.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 537,36 μονάδων (–1,30%), στις 40.813,57 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 345,44 μονάδων (–1,96%), στις 17.303,01 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 77,78 μονάδων (–1,39%), στις 5.521,52 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

