Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για τις επιπτώσεις της δασμολογικής πολιτικής Τραμπ στην αμερικανική οικονομία

Απώλειες κατέγραψε την Πέμπτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για τις επιπτώσεις της δασμολογικής πολιτικής του προέδρου Τραμπ στην αμερικανική οικονομία.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 537,36 μονάδων (–1,30%), στις 40.813,57 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 345,44 μονάδων (–1,96%), στις 17.303,01 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 77,78 μονάδων (–1,39%), στις 5.521,52 μονάδες.

