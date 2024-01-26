Την πρόθεση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δώσει παράταση ενός μήνα για την υποχρεωτική εγκατάσταση των POS από τους επαγγελματίες γνωστοποίησε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης σε συνάντηση που είχε σήμερα με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και το γενικό γραμματέα Δημήτρη Γαβαλάκη.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα, όπως αναφέρει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν με τον υφυπουργό, θα υπάρξουν από το υπουργείο διευκρινίσεις προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που καταγράφονται έως τώρα, κυρίως από τις τράπεζες.

Το επιμελητήριο έχει αναδείξει το πρόβλημα ότι, σε πολλές περιπτώσεις, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν προμήθευαν τους υπόχρεους με τα POS, επικαλούμενα είτε οφειλές της επιχείρησης, είτε απαιτούσαν τριετή σύμβαση, είτε συγκεκριμένο τζίρο.

«Πλέον, όπως σημειώνεται σε ανάρτηση του επιμελητηρίου στην ηλεκτρονική σελίδα του, μετά και την παρέμβασή του προς την Πολιτεία να βρεθεί λύση καθώς ο κίνδυνος επιβολής προστίμων από την 1η Φεβρουαρίου και μετά ήταν υπαρκτός, το αρμόδιο υπουργείο ετοιμάζεται να ανακοινώσει παράταση έως τις 29/2/2024».

Για αυτή την εξέλιξη, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε: «Αυτό που ζητάμε πλέον είναι μέσα στο νέο χρονικό περιθώριο, να συμβάλει η Πολιτεία στην επίλυση των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί εξαιτίας της στάσης των τραπεζών και να προχωρήσει η αγορά στην εγκατάσταση των τερματικών αποδοχής καρτών -όπου αυτό είναι υποχρεωτικό- χωρίς το άγχος των προστίμων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

