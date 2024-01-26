Υπεγράφη από τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα, η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία βελτιώνεται σημαντικά ο αλγόριθμος του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Συγκεκριμένα, με τις αλλαγές που επέρχονται βελτιώνεται έως και κατά 28% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση το ύψος του περιορισμού της οφειλής («κούρεμα») σε δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση.

Με την ίδια απόφαση το επιτόκιο για όλες τις ρυθμίσεις οφειλών προς Δημόσιο, Τράπεζες και εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων ορίζεται σε 3% σταθερό για 3 έτη.

Σημειώνεται ότι το επιτόκιο για τα χρέη προς τους χρηματοπιστωτικούς φορείς ήταν έως τώρα euribor συν 2,5 μονάδες για εξασφαλισμένες οφειλές και συν 3 μονάδες για μη εξασφαλισμένες οφειλές. Για τις ρυθμίσεις χρεών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης είχε ήδη καθοριστεί σε 3% σταθερό.

Η εισαγωγή των σχετικών τροποποιήσεων στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού είναι ήδη σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί εντός των προσεχών ημερών (για την ακριβή ημερομηνία θα εκδοθεί νεώτερη ανακοίνωση).

Εξάλλου, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνας Μιχαηλίδου δίνεται η δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό σε πρόσωπα που «κληρονόμησαν» οφειλές προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, από επιχειρήσεις που έχουν κλείσει.

Σε σχέση με τον εξωδικαστικό, υπενθυμίζεται, ο νόμος 5072/2023 «Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων» προβλέπει ακόμη ότι:

Η πρόταση αναδιάρθρωσης του χρέους των ευάλωτων οφειλετών, όπως προκύπτει από την εφαρμογή του αλγόριθμου του εξωδικαστικού, θα γίνεται αυτόματα και υποχρεωτικά αποδεκτή από το σύνολο των πιστωτών (τράπεζες και Δημόσιο).

Ο οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την πρόταση αυτή.

Οι πιστωτές μπορούν να την προσβάλουν στα δικαστήρια μόνο εφόσον διαθέτουν στοιχεία ότι παράμετροι της αίτησης δεν είναι αληθινές.

Σημειώνεται ότι μέσω του εξωδικαστικού έως τον Δεκέμβριο του 2023 πραγματοποιήθηκαν 12.025 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, συνολικού ύψους 4,36 δισ. ευρώ με μέση διάρκεια αποπληρωμής 17 χρόνια για τις οφειλές προς το Δημόσιο και 18 χρόνια προς τις τράπεζες – χρηματοδοτικούς φορείς. Το μέσο κούρεμα οφειλών είναι 17,13% για το Δημόσιο και 27% για τις τράπεζες - χρηματοδοτικούς φορείς.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ίδιου νόμου (5072/2023), ακολουθεί έως τις 31 Μαρτίου 2024 η ενεργοποίηση της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας ενημέρωσης των δανειοληπτών από τους servicers.

Συγκεκριμένα, οι servicers υποχρεώνονται να παρέχουν, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, προσωποποιημένη και αναλυτική ενημέρωση προς τους οφειλέτες, για το ύψος της οφειλής, το ιστορικό των πληρωμών, τις δόσεις, το επιτόκιο της ρύθμισης κ.λπ.

Ο οφειλέτης θα μπορεί να βλέπει τα στοιχεία αυτά εισερχόμενος με χρήση του κωδικού του σε ειδική εφαρμογή στις ιστοσελίδες των servicers (κατ’ αναλογία με το web banking των τραπεζών).

Οι ποινές για τους παραβάτες περιλαμβάνουν πρόστιμα έως 500.000 ευρώ, υποχρέωση διόρθωσης της παράβασης, μέχρι και ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

