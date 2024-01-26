Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους ετοιμάζει η ΑΑΔΕ

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ένα εκατομμύριο φορολογούμενοι δεν θα χρειαστεί καν να υποβάλουν φορολογική δήλωση φέτος. Θα το κάνει γι' αυτούς η ΑΑΔΕ!

Η υποβολή της φορολογικής δήλωσης αποτελεί πονοκέφαλο κάθε χρόνο για πολλούς φορολογούμενους. Όχι μόνο γι' αυτούς που έχουν πολύπλοκες φορολογικές δηλώσεις με πολλά στοιχεία και χρειάζονται τη βοήθεια των λογιστών αλλά ακόμη και γι' αυτούς που τα πράγματα είναι πολύ απλά αλλά δεν θέλουν καν να μπουν στην «επίπονη» διαδικασία.

Ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών ώστε οι φορολογούμενοι που το 2023 είχαν εισοδήματα μόνο από μισθούς και συντάξεις και καμιά μεταβολή στην οικογενειακή ή περιουσιακή τους κατάσταση, να δουν προσυμπληρωμένη τη φορολογική τους δήλωση με βάση βεβαίως τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της ΑΑΔΕ. Μπαίνοντας στη μερίδα τους στο Taxis, θα βλέπουν ότι οι κωδικοί των εισοδημάτων (μισθοί, συντάξεις) , περιουσίας ( κατοικίες, ι.χ κτλ.) τυχόν δάνεια , δαπάνες μέσω αποδείξεων, τόκοι καταθέσεων και φυσικά τα προσωπικά τους στοιχεία θα είναι ήδη συμπληρωμένα και θα χρειάζεται απλά να τα ελέγξουν κι αν συμφωνούν να πατήσουν την υποβολή.

Αμέσως η δήλωση θα εκκαθαρίζεται και θα βεβαιώνεται τυχόν φόρος. Ακόμη κι αν δεν θέλουν καν να πατήσουν το κουμπί αλλά αφήσουν τα στοιχεία που έχει βάλει η ΑΑΔΕ απαράλλαχτα, την τελευταία ημέρα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, το σύστημα θα θεωρεί τη δήλωση υποβληθείσα ως έχει. Κι έτσι αυτό το 1 εκατομμύριο μισθωτών και συνταξιούχων δεν θα χρειαστεί ούτε τη βοήθεια των λογιστών – οι οποίοι κερδίζουν και αυτοί καθώς ο φόρτος εργασίας τους είναι ήδη μεγάλος – και θα γλιτώσει και πολύ χρόνο.

Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει ανακολουθίες, μπορεί να κάνει διορθώσεις στα προσυμπληρωμένα πεδία. Διορθώσεις θα μπορούν να γίνουν με τροποποιητική δήλωση και στο διάστημα της υποβολής της δήλωσης και της καταβολής της πρώτης δόσης.

Με βάση τα όσα γνωρίζουμε για το σχεδιασμό του ΥΠΟΙΚ, η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα πρέπει να αναμένεται στα τέλη Μαρτίου. Έως τότε θα έχει ψηφιστεί και η σχετική νομοθετική ρύθμιση για την αυτόματη προσυμπλήρωση και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μισθωτών και συνταξιούχων που απαιτείται. Και κάπως έτσι θα μπει τέλος και στο ετήσιο γαϊτανάκι παρατάσεων.

Καμιά αλλαγή δεν προβλέπεται στο χρονολόγιο των πληρωμών για όσους λάβουν την....λυπητερή. 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από το τέλος Ιουλίου έως και την 28 Φεβρουαρίου 2025. Η εφάπαξ εξόφληση μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεπάγεται και έκπτωση 3%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.