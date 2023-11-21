Οι ευρωπαϊκές χώρες στρέφονται σταδιακά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λόγω και των κλιματικών στόχων που έχει θέσει η Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες. Η Ελλάδα συνεχίζει να κάνει σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε αυτό το πλαίσιο η χώρα θέλει να διπλασιάσει τις δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030.

Όπως αναφέρει το Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο (RND) οι ανεμογεννήτριες που διαθέτει η Ελλάδα «βρίσκονται όλες στη στεριά και οι καλύτερες χερσαίες τοποθεσίες είναι κατειλημμένες». Γι’ αυτό και τώρα η χώρα στρέφεται προς τη θάλασσα. «Χωρίς υπεράκτια αιολικά πάρκα που θα επιτρέπουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε περιοχές όπου οι άνεμοι είναι ισχυρότεροι και συχνότεροι, η Ελλάδα δύσκολα θα μπορέσει να υλοποιήσει τους κλιματικούς της στόχους».

Οι πρώτες θαλάσσιες ανεμογεννήτριες θα μπορούσαν να τεθούν σε λειτουργία ήδη το 2028. «Έως το 2030 η χώρα θέλει να έχει μειώσει τουλάχιστον κατά 55% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου συγκιριτκικά με το 1990. Επιπλέον, μέχρι το 2030 αναμένεται το 80% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας να καλύπτεται από ηλιακή, αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια», γράφει το γερμανικό μέσο.

Ωστόσο, «υπάρχουν τεχνικά, πολιτικά και οικολογικά όρια» στις δυνατότητες υλοποίησης των ενεργειακών φιλοδοξιών της χώρας. Όπως δηλώνει στο RND ο ειδικός σε θέματα ενέργειας Γιώργος Στάμτσης, «μία ιδιαιτερότητα του Αιγαίου είναι το μεγάλο βάθος των υδάτων», γεγονός που σημαίνει ότι θα χρειαστούν πλωτές ανεμογεννήτριες. Όμως η σχετική τεχνολογία δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί πλήρως, ενώ το κόστος των πλωτών ανεμογεννητριών είναι σημαντικά υψηλότερο.

Επιπλέον, όσον αφορά τον καθορισμό των θαλάσσιων περιοχών όπου θα κατασκευαστούν οι ανεμογεννήτριες, το RND τονίζει πως «υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο, μεταξύ άλλων και πολιτικοί: η Ελλάδα βρίσκεται σε διαμάχη με την Τουρκία σχετικά με τον καθορισμό των οικονομικών ζωνών στο Αιγαίο. Γι’ αυτό και αποκλείονται εξαρχής οι θαλάσσιες περιοχές εκτός της ελληνικής ζώνης των έξι μιλίων. Ακόμη, πρέπει να ληφθούν υπόψιν και τα συμφέροντα της ναυτιλίας, της προστασίας του φυσικού τοπίου και του τουρισμού. Οι ανεμογεννήτριες θα πρεπει να επηρεάσουν οπτικά το νησιωτικό πανόραμα του Αιγαίου, που προσελκύει εκατομμύρια παραθεριστές ετησίως, όσο το δυνατόν λιγότερο γίνεται».

Θαλάσσια αιολικά πάρκα θα κατασκευαστούν κοντά στην Κρήτη, τη Ρόδο, την Εύβοια, την Κέρκυρα και στον Πατραϊκό Κόλπο. Στην πρώτη φάση έως το 2030 αναμένονται επενδύσεις 6 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

