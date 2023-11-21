Σταθερό το τιμολόγιο της ΔΕΗ για τον Δεκέμβριο

Σταθερό στα 17 λεπτά ανά κιλοβατώρα παραμένει το τιμολόγιο της ΔΕΗ για το Δεκέμβριο που ανακοινώθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα οι τιμές, όπως και το Νοέμβριο, είναι:

-Για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες, 17 λεπτά.

-Από 500 κιλοβατώρες και πάνω, 18,2 λεπτά.

-Νυχτερινό τιμολόγιο: 12,9 λεπτά.

Η αναγγελία των τιμολογίων του επόμενου μήνα στις 20 του προηγούμενου εφαρμόζεται για τελευταία φορά καθώς στο τέλος του χρόνου λήγει το πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που εφαρμόστηκε από το περυσινό καλοκαίρι.

Από 1ης Ιανουαρίου τίθεται σε ισχύ νέο πλαίσιο που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το κοινό τιμολόγιο που θα προκύπτει από μαθηματική φόρμουλα και θα ανακοινώνεται κάθε 1η του μήνα.

