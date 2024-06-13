Σοφία Εφραίμογλου: Μόνο μία Ευρώπη που συνεργάζεται μπορεί να δώσει βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα της επιχειρηματικότητας

«Μόνο με μια ισχυρή, πραγματικά Ενιαία Αγορά μπορούμε να διασφαλίσουμε οικονομίες κλίμακας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, συγκρίσιμες με τις αγορές των ΗΠΑ και της Κίνας. Μόνο με κοινές δράσεις θα καταφέρουμε να συνδυάσουμε τον στόχο της πράσινης μετάβασης, με την ανάγκη για πιο ανταγωνιστική βιομηχανία, να οικοδομήσουμε τεχνολογία, υποδομές και δεξιότητες, για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και να κάνουμε πιο ανθεκτικές τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τις κοινωνίες μας».

Αυτό σημείωσε η πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με την πρωτοβουλία που ανέλαβε για την επανίδρυση της «Λέσχης των κορυφαίων Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών ΕΒΕ - Club of Main European Metropolitan CCIs/Club of MEMCCIs» και όσα ανέφερε στην πρόσφατη συνάντηση εκπροσώπων από 12 επιμελητήρια στην Αθήνα.

Όπως σημείωσε η κυρία Εφραίμογλου, η συνάντηση στην Αθήνα αποτέλεσε συνάντηση γόνιμης «επανεκκίνησης» με ιδιαίτερη συμβολική, αλλά και πρακτική αξία.

Η ίδια εξήγησε στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Λέσχης ότι η διεξαγωγή των κρίσιμων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έφερε στο προσκήνιο τα μεγάλα ζητήματα, που θα διαχειριστούμε στα επόμενα χρόνια. Ζητήματα, όπως η αναιμική ανάπτυξη και η αδύναμη παραγωγικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, η τεχνολογική υστέρηση της Ευρώπης. Τα δημογραφικά προβλήματα, η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, η απειλή νέων ανισοτήτων και περιθωριοποίησης εργαζομένων και επιχειρήσεων, από την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η επιδείνωση της κλιματικής κρίσης και οι επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα, στη λειτουργικότητα των πόλεων.

«Μόνο μια Ευρώπη που συνεργάζεται, μπορεί να δώσει βιώσιμες λύσεις σε αυτά τα προβλήματα» τόνισε η πρόεδρος και πρόσθεσε: «Μόνο με μια ισχυρή, πραγματικά Ενιαία Αγορά μπορούμε να διασφαλίσουμε οικονομίες κλίμακας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, συγκρίσιμες με τις αγορές των ΗΠΑ και της Κίνας.

Μόνο με κοινές δράσεις θα καταφέρουμε να συνδυάσουμε τον στόχο της πράσινης μετάβασης, με την ανάγκη για πιο ανταγωνιστική βιομηχανία. Να οικοδομήσουμε τεχνολογία, υποδομές και δεξιότητες, για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Να κάνουμε πιο ανθεκτικές τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τις κοινωνίες μας.

Ελπίδα όλων μας είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι ηγεσίες των ευρωπαϊκών θεσμών για την επόμενη περίοδο, θα αντιληφθούν και θα υπηρετήσουν αυτή την ανάγκη».

Στην ίδια κατεύθυνση, δηλαδή στο δρόμο της συνεργασίας, συνέχισε η πρόεδρος, οφείλει να κινηθεί και ο επιχειρηματικός κόσμος της Ευρώπης.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα επιμελητήρια που εκπροσωπούν τη ραχοκοκκαλιά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μπορούν να μπουν μπροστά.

«Είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ σημαντικό, υπογράμμισε η κυρία Εφραίμογλου, να ενώσουμε δυνάμεις. Να δημιουργήσουμε ένα σταθερό, συγκροτημένο και λειτουργικό πλαίσιο για την ανταλλαγή εμπειρίας και καλών πρακτικών. Που θα μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε κοινές προκλήσεις. Να αναπτύξουμε εξειδικευμένα προγράμματα και υπηρεσίες, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα μητροπολιτικά κέντρα της Ευρώπης».

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών πιστεύει βαθιά σε αυτή την ανάγκη, είπε η ίδια γιαυτό αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ηγηθεί της προσπάθειας να ενεργοποιηθεί εκ νέου η Λέσχη των Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών Επιμελητηρίων.

«Η δύναμη της Ευρώπης, η δύναμη των επιχειρήσεων και των κοινωνιών της βρίσκεται στη συνεργασία» κατέληξε η πρόεδρος.

