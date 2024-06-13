Σφραγίδα ΕΒΕΑ στην επανίδρυση της Λέσχης των κορυφαίων Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών Επιμελητηρίων

Πρωτοβουλία για την επανίδρυση της «Λέσχης των κορυφαίων Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών ΕΒΕ – Club of Main European Metropolitan CCIs/Club of MEMCCIs» ανέλαβε η Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και τη δικτύωση των κορυφαίων εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων στην Ευρώπη, προς όφελος των επιχειρήσεων-μελών τους.

Στις 10 και 11 Ιουνίου, οι εκπρόσωποι 12 Επιμελητηρίων (Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, Γενικοί Διευθυντές και επιτελικά στελέχη) συναντήθηκαν στην Αθήνα για την εναρκτήρια συνεδρίαση της «Λέσχης των κορυφαίων Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών ΕΒΕ – Club of Main European Metropolitan CCIs/Club of MEMCCIs». Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τέθηκαν οι βάσεις μιας νέας δυναμικής επανεκκίνησης με επίκεντρο τη συνεργασία, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη δημιουργία μιας πλατφόρμας δικτύωσης μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων.

Η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους των Επιμελητηρίων, τόνισε ότι είναι μεγάλη τιμή και χαρά για το ΕΒΕΑ να πρωτοστατεί στην ιστορική επανίδρυση της Λέσχης των Μητροπολιτικών Επιμελητηρίων της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια γόνιμη επανεκκίνηση με συμβολική, αλλά και ουσιαστική σημασία. Όπως είπε, «η διεξαγωγή των κρίσιμων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έφερε στο προσκήνιο τα μεγάλα ζητήματα, που καλούμαστε να διαχειριστούμε στα επόμενα χρόνια. Ζητήματα, όπως η αναιμική ανάπτυξη και η αδύναμη παραγωγικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, η τεχνολογική υστέρηση της Ευρώπης, παράλληλα με το πρόβλημα του δημογραφικού, την κλιματική κρίση, την έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, την ενδεχόμενη απειλή νέων ανισοτήτων από την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μόνο μια Ευρώπη που συνεργάζεται, μπορεί να δώσει βιώσιμες λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Μόνο με μια ισχυρή, πραγματικά Ενιαία Αγορά μπορούμε να διασφαλίσουμε οικονομίες κλίμακας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πιστεύουμε στην ανάγκη να ενεργοποιηθεί εκ νέου η Λέσχη των Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών Επιμελητηρίων και αναλάβαμε να ηγηθούμε αυτής της προσπάθειας».

Πηγή: skai.gr

