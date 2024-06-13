Έτσι θα βγάλεις το δικό σου λάδι- Εκπαιδευτική δράση Ελαιοκομίας

Νέα εκπαιδευτική δράση της Ανοιχτής Ακαδημίας Ελαιοκομίας ξεκινάει στις 28 Ιουνίου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η νέα δράση αποτελεί ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό και παράλληλα ταχύρρυθμο κύκλο σεμιναρίων κατάρτισης πάνω στον κλάδο της ελιάς και του ελαιολάδου, ο οποίος θα περιλαμβάνει και βιωματική εκπαίδευση.

Η δράση σχεδιάστηκε από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και το Επιμελητήριο Αρκαδίας με στόχο την ενίσχυση του κλάδου της ελαιοκομίας στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Κυνουρίας και υλοποιείται από τον οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, το Επιμελητήριο Αρκαδίας στήριξε έμπρακτα, από την πρώτη στιγμή, τη λειτουργία της Ανοιχτής Ακαδημίας Ελαιοκομίας στη Βόρεια Κυνουρία, μετά από αίτημα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας συμβάλλοντας τόσο συμβουλευτικά όσο και οικονομικά.

Σεμινάρια

Τα σεμινάρια θα καλύψουν τις εξής ενότητες:

* Προετοιμασία και εγκατάσταση ελαιώνα

* Φυσιολογία της ελιάς

* Καλλιεργητικοί χειρισμοί

* Φυτοπροστασία & Κλιματική Αλλαγή

* Ποιότητα

* Μεταποίηση και εμπορία.

Η δράση απευθύνεται σε ελαιοκαλλιεργητές του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, είτε κατ' επάγγελμα, είτε συμπληρωματικά. Επιπλέον, αφορά επαγγελματίες από όλη την αλυσίδα αξίας του ελαιολάδου και της ελιάς, όπως ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων, μεταποιητές και εμπόρους, οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους επαγγελματίες παραγωγούς κάτω των 45 ετών και θα ακολουθήσουν άλλοι επαγγελματίες παραγωγοί, ανεξαρτήτως ηλικίας, βάσει αξιολόγησης των αιτήσεων.

Η δράση θα ξεκινήσει στις 28 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις αρχές Οκτωβρίου, με συνολική διάρκεια 52 εκπαιδευτικών ωρών που θα καλύψουν έξι διήμερα.

