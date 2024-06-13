Χρηματιστήριο

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, παρά την αρχική ανοδική κίνηση, με την αγορά να ακολουθεί την καθοδική πορεία των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.438,44 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,88%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.457,35 μονάδες (+0,42%) και κατώτερη στις 1.438,24 μονάδες (-0,90%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 85,34 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 19.322.507 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,85%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,98%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+1,50%), της Σαράντης (+0,72%) και της Τιτάν (+0,49%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-2,42%), της Μυτιληναίος (-2,08%), της Πειραιώς (-1,57%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,44%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 5.853.696 και 5.047.359 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 12,64 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 8,86 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 27 μετοχές, 84 πτωτικά και 7 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ακρίτας +22,45% και Προοδευτική +9,52%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης (κ) -10,39% και Frigoglass -10,00%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 30,6500 +0,49%

ALPHA BANK: 1,6175 -0,03%

AEGEAN AIRLINES: 11,5400 -1,20%

VIOHALCO: 6,2000 -0,96%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,4800 -1,44%

ΔΕΗ: 10,9700 -1,26%

COCA COLA HBC:31,8000 -0,87%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,3900 -0,62%

ΕΛΠΕ: 8,2600 -0,78%

ELVALHALCOR: 1,8840 -0,32%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,9780 -2,42%

ΕΥΔΑΠ: 5,7400 αμετάβλητη

EUROBANK: 2,1480 -0,42%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,3600 -0,74%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6000 -0,75%

MOTOR OIL: 25,1200 -0,95%

JUMBO: 26,3000 αμετάβλητη

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,8400 -2,08%

ΟΛΠ:25,3500 -0,98%

ΟΠΑΠ: 14,9200 +1,50%

ΟΤΕ: 13,6800 -0,29%

AUTOHELLAS:11,5800 -0,17%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7600 -1,57%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,1800 +0,72%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,7600 -0,85%

