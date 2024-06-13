Χρηματιστήριο

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, παρά την αρχική ανοδική κίνηση, με την αγορά να ακολουθεί την καθοδική πορεία των ευρωπαϊκών αγορών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.438,44 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,88%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.457,35 μονάδες (+0,42%) και κατώτερη στις 1.438,24 μονάδες (-0,90%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 85,34 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 19.322.507 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,85%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,98%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+1,50%), της Σαράντης (+0,72%) και της Τιτάν (+0,49%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-2,42%), της Μυτιληναίος (-2,08%), της Πειραιώς (-1,57%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,44%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 5.853.696 και 5.047.359 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 12,64 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 8,86 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 27 μετοχές, 84 πτωτικά και 7 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ακρίτας +22,45% και Προοδευτική +9,52%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης (κ) -10,39% και Frigoglass -10,00%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 30,6500 +0,49%
ALPHA BANK: 1,6175 -0,03%
AEGEAN AIRLINES: 11,5400 -1,20%
VIOHALCO: 6,2000 -0,96%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,4800 -1,44%
ΔΕΗ: 10,9700 -1,26%
COCA COLA HBC:31,8000 -0,87%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,3900 -0,62%
ΕΛΠΕ: 8,2600 -0,78%
ELVALHALCOR: 1,8840 -0,32%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,9780 -2,42%
ΕΥΔΑΠ: 5,7400 αμετάβλητη
EUROBANK: 2,1480 -0,42%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,3600 -0,74%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,6000 -0,75%
MOTOR OIL: 25,1200 -0,95%
JUMBO: 26,3000 αμετάβλητη
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,8400 -2,08%
ΟΛΠ:25,3500 -0,98%
ΟΠΑΠ: 14,9200 +1,50%
ΟΤΕ: 13,6800 -0,29%
AUTOHELLAS:11,5800 -0,17%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7600 -1,57%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,1800 +0,72%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,7600 -0,85%
