Η Nova με τη νέα προηγμένη λύση internet και σταθερής τηλεφωνίας, "5G home internet", αφήνει πίσω τον χαλκό

Μια νέα, καινοτόμο υπηρεσία internet και σταθερής τηλεφωνίας, που αφήνει πίσω την τεχνολογία χαλκού, προσφέροντας με αξιοπιστία υπερυψηλές ταχύτητες, παρέχει η Nova.

Πρόκειται για το Nova 5G Home Internet, τη νέα προηγμένη λύση που είναι λιγότερο επιρρεπής σε βλάβες. Οπως αναφέρει η εταιρεία, η υπηρεσία ενεργοποιείται άμεσα, χρησιμοποιώντας ένα plug ‘n play Wi-Fi 6 router με εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο internet από την πρώτη μόλις ημέρα της εγκατάστασης.

Αυτή η νέα εμπειρία παρέχει στους πελάτες πρόσβαση σε υπερυψηλές ταχύτητες, με απρόσκοπτη και ταυτόχρονη χρήση για streaming, gaming, εργασία, πλοήγηση και τηλεφωνία. Συγκεκριμένα, οι πελάτες απολαμβάνουν:

- Απεριόριστο internet σε ταχύτητες έως 100Mbps.

- Απεριόριστες κλήσεις σε σταθερά και κινητά δίκτυα.

Το Nova 5G Home Internet συνδυάζει καινοτομία και προσιτή τιμή, μόλις με 26 ευρώ το μήνα. Ταυτόχρονα, οι πελάτες μπορούν να συνδυάσουν τη νέα αυτή προσφορά με τη συνδρομητική πλατφόρμα της EON για να απολαμβάνουν τους πιο premium, κορυφαίους αθλητικούς αγώνες, υπηρεσίες όπως το «timeshift» και το EON Sports Mode, κορυφαίο κινηματογραφικό περιεχόμενο με περισσότερες από 6.000 ταινίες και σειρές, οκτώ κανάλια EON Kids, 12 κανάλια ντοκιμαντέρ και πολλά άλλα. Το 5G Home Internet σε συνδυασμό με την EON ξεκινά μόνο από 32 ευρώ το μήνα.

Ο Μιχάλης Αναγνωστάκος, Chief Marketing Officer της Nova, δήλωσε σχετικά: «Έχουμε δεσμευτεί να προσφέρουμε συνεχώς καινοτόμες υπηρεσίες στους πελάτες μας. Σήμερα, τηρώντας αυτή την υπόσχεση, παρουσιάζουμε μια πρωτοποριακή υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας και internet. Απεριόριστες κλήσεις και αξιόπιστο internet σε πολύ υψηλές ταχύτητες που βασίζεται στο 5G αντί του χαλκού και έχει άμεση ενεργοποίηση. Οι πελάτες πλέον μπορούν να απολαμβάνουν μια νέα εποχή συνδεσιμότητας με εξαιρετικά προσιτές τιμές και απρόσκοπτη σύνδεση σε όλο και περισσότερες περιοχές της χώρας».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.