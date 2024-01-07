Χειμερινές εκπτώσεις: Ξεκινούν από αύριο - Πόσο θα διαρκέσουν

Ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις από τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως και το τέλος Φεβρουαρίου, με προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές 14 και 21 Ιανουαρίου 2024.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των εμπόρων, μετά από μια σχετικά ικανοποιητική γιορτινή περίοδο, αναμένεται η εκπτωτική περίοδος να δώσει νέα ώθηση στις πωλήσεις και ο τζίρος του φετινού διμήνου, να ξεπεράσει τα περίπου 6 δισ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού, ενώ το υπουργείο Ανάπτυξης υπενθυμίζει ότι οι έλεγχοι είναι συνεχείς και εντατικοί σε όλο το εύρος της αγοράς.

Ο εμπορικός κόσμος, προτρέπει το καταναλωτικό κοινό να εκμεταλλευτεί τα υψηλά ποσοστά των εκπτώσεων σε όλες τις κατηγορίες των ειδών, ενώ στις ανακοινώσεις των εμπορικών συλλόγων, προς τους επαγγελματίες υπενθυμίζεται ότι σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Σημειώνεται ότι, ως προγενέστερη τιμή, νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά. Όταν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των 30 ημερών, πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών.

Υπογραμμίζεται δε, ότι, σε περίπτωση ελέγχου πρέπει οι έμποροι να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων και μειωμένων τιμών, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση που οι εκπτώσεις αποδειχθεί ότι είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο των 20.000 ευρώ.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης:

«Η εορταστική αγορά ήταν ικανοποιητική για τον εμπορικό κόσμο καθώς ολοκλήρωσε τις ετήσιες πωλήσεις του 2023 με μονοψήφια αύξηση στο λιανικό εμπόριο. Αντίστοιχα με θετικό πρόσημο προσδοκούν οι έμποροι να ξεκινήσει και η νέα χρονιά, με τις χειμερινές τακτικές εκπτώσεις, τόσο για τις εμπορικές επιχειρήσεις, όσο και για τους καταναλωτές. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών κατά τη διάρκεια των τακτικών εκπτώσεων του χειμώνα, είναι καθιερωμένες και οι αγοραστικές συνήθειες εστιάζουν σε προσωπικές και οικογενειακές αγορές.

Τουλάχιστον όσον αφορά στην αγορά της Αττικής αυτό που επιβεβαιώνεται από τα περισσότερα καταστήματα είναι πως υπάρχουν αρκετά αποθέματα, ενώ τα εμπορικά με είδη ένδυσης και υπόδησης θα είναι και πάλι πρώτα σε επισκεψιμότητα με την αγοραστική κίνηση να επικεντρώνεται στα χειμερινά ρούχα. Όπως κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των καταναλωτών αναμένεται να προσελκύσουν και φέτος τα επώνυμα προϊόντα, καθώς και οι οικιακές συσκευές, έπιπλα και όλα τα είδη σπιτιού. Όλα δείχνουν πως οι χειμερινές εκπτώσεις θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες της αγοράς και θα έχουμε μια αγοραστική κίνηση σε καλύτερα επίπεδα από πέρυσι. Ελπίζουμε η εκπτωτική αγορά να μην επηρεαστεί φέτος από την οικονομική κόπωση των εορτών και της ακρίβειας, μετά μάλιστα και από την αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους, καθώς και την αύξηση του μηνιαίου διαθέσιμου εισοδήματος από 1/1/24.

Ο στόχος του τζίρου το φετινό δίμηνο, Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2024, είναι να ξεπεράσει τα περίπου 6 δις ευρώ του αντίστοιχου διμήνου πέρυσι. Ο στόχος της αύξησης των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο εκτιμάται πως θα επιτευχθεί κυρίως λόγω των αυξήσεων στους μισθούς 660.000 δημόσιων υπαλλήλων μετά από 14 χρόνια, της αύξησης 3% σε σχεδόν 2 εκατ. συνταξιούχους και στην αύξηση των αποδοχών των μισθωτών από το ξεπάγωμα των τριετιών.

Τέλος, επισημαίνω πως τα φαινόμενα αισχροκέρδειας ή εξαπάτησης των καταναλωτών, παρατηρούνται κυρίως, όπου οι επιλογές του καταναλωτή είναι καθορισμένες και περιορισμένες. Είναι θετικό πως πέρυσι την περίοδο των εκπτώσεων στην αγορά της Αττικής, όπου διενεργήθηκαν και οι περισσότεροι έλεγχοι, η παραβατικότητα μειώθηκε σε καταγγελίες και κυμάνθηκε σε χαμηλότερο ποσοστό του 6%. Φέτος και πάλι ο στόχος είναι να μειωθεί μέχρι να μηδενιστεί με κάθε μέσο που ενισχύει τους μηχανισμούς προστασίας του καταναλωτή όπως η σωστή ενημέρωση και η συνέπεια κάθε καταστηματάρχη σε κάθε μικρή ή μεγάλη αγορά της Αττικής, ανεξαρτήτως μεγέθους και φήμης της εμπορικής επιχείρησης.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.