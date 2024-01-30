Υπογράφηκαν από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα, οι Υπουργικές Αποφάσεις που ολοκληρώνουν και εξειδικεύουν τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας τα οποία ανακοινώθηκαν στις 10/01/2024 και ψηφίστηκαν στις 18/01/24.

Τα δραστικά μέτρα που έχει λάβει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι τα ακόλουθα:

1. Μείωση παροχών και πιστώσεων από τους προμηθευτές προς τα super market με σκοπό την εξασφάλιση χαμηλότερων τιμών για τον καταναλωτή.

2. Αποτροπή ανατιμήσεων προϊόντων με παράλληλη εφαρμογή προωθητικών ενεργειών επί των αυξημένων τιμών.

3. «Καθαρές» τιμές από το χωράφι στο ράφι προς όφελος του καταναλωτή αλλά και του παραγωγού.

4. Πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους για το βρεφικό γάλα με σκοπό τον εξορθολογισμό των τιμών.

Οι υπουργικές αποφάσεις ορίζουν με σαφή και λεπτομερή τρόπο το σύνολο των προωθητικών ενεργειών που απαγορεύονται στις περιπτώσεις ανατιμήσεων καθώς και τις κατηγορίες των προϊόντων τις οποίες αφορά το συγκεκριμένο μέτρο. Επίσης, καθορίζεται το είδος των προσφορών και των εκπτώσεων που αποτελούν προωθητικές ενέργειες για την εφαρμογή των μέτρων. Παράλληλα, περιλαμβάνεται αναφορά στην εφαρμογή των μέτρων σε νέα προϊόντα που έχουν την ίδια ή παραπλήσια συσκευασία με την ίδια ή διαφορετική ποσότητα (μικρότερη ή μεγαλύτερη) αλλά μεγαλύτερη τιμή μονάδας, προκειμένου να είναι αδύνατη η εφαρμογή ανατιμήσεων μέσω της αλλαγής της ποσότητας που περιέχει η συσκευασία ενός προϊόντος.

Όσον αφορά το βρεφικό γάλα, υπενθυμίζεται ότι ο νόμος προβλέπει πως το μικτό περιθώριο κέρδους δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, στην οικεία κατηγορία προϊόντων, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσαυξημένο κατά 7% επί των καθαρών πωλήσεων, αφαιρουμένων των εκπτώσεων, των πιστώσεων ή άλλων παροχών. Επίσης, με την υπουργική απόφαση καθορίζεται αυστηρό πλαφόν στα λειτουργικά κόστη που μπορούν να επικαλούνται οι επιχειρήσεις κατά τον έλεγχό τους από τη ΔΙΜΕΑ.

Στις υπουργικές αποφάσεις, τέλος, γίνεται σαφής περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον νόμο, το ύψος των οποίων ισοδυναμεί με το διπλάσιο του μικτού κέρδους που αποκόμισε η επιχείρηση από την παράνομη πρακτική, και μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση έχουν αρχίσει να αποδίδουν ενώ ψηφίστηκαν μόλις στις 18 Ιανουαρίου. Εταιρείες ήδη ανακαλούν ανατιμήσεις που έχουν κοινοποιήσει σε σούπερ μάρκετ. Η μάχη με την ακρίβεια είναι διαρκής και οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση. Δεν θα σταματήσουμε αν δεν δούμε σαφείς ενδείξεις αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού»

