Χρηματιστήριο: Πτώση 0,73%, στα 87,23 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος με την αγορά να υποχωρεί στα επίπεδα των 1.350 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.350,95 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,73%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 87,23 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 20.184.806 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,86%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,19%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,83%), των ΕΛΠΕ (+1,09%), της Viohlaco (+0,96%) και της Πειραιώς (+0,93%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ (-2,44%), της Aegean (-2,04%), Motor Oil (-1,85%), της Τέρνα Ενεργειακή (-1,79%), της Jumbo (-1,73%) και της Eurobank (-1,50%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Ιντραλότ διακινώντας 3.614.896 και 2.631.643 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 12,72 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 6,24 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 34 μετοχές, 80 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Frigoglass +9,55% και SATO +8,70%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) -10,00% και Λεβεντέρης(κ) -6,67%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 23,4500 +0,43%

ALPHA BANK: 1,5875 -1,40%

AEGEAN AIRLINES: 11,5000 -2,04%

VIOHALCO: 6,2900 +0,96%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,8200 -0,14%

ΔΕΗ: 12,0000 -2,44%

COCA COLA HBC:27,4400 -0,07%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4400 -0,41%

ΕΛΠΕ: 7,4100 +1,09%

ELVALHALCOR: 2,3650 +2,83%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,8400 -0,20%

ΕΥΔΑΠ: 5,7600 +0,17%

EUROBANK: 1,7385 -1,50%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,3000 αμετάβλητη

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8000 -1,31%

MOTOR OIL: 25,4400 -1,8

JUMBO: 26,1400 -1,73%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,3000 -1,49%

ΟΛΠ:24,5500 +0,20%

ΟΠΑΠ: 16,2000 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 12,8800 -1,15%

AUTOHELLAS:13,7000 +0,44%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,4900 +0,93%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,6000 -0,46%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 14,8300 -1,79%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

