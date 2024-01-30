Πάνω από τα 30 δισ. οι προσφορές για το νέο 10ετές ομόλογο

Μεγάλη ζήτηση εκδηλώνεται για τη νέα έκδοση 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 30 δισ. ευρώ

Το επιτόκιο διαμορφώνεται στα 3,45% (80 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap).

Την έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου έχουν αναλάβει οι τράπεζες Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe General.

Η απόδοση χθες του 10ετούς ομολόγου αναφοράς υποχώρησε στο 3,28% από 3,34% που ήταν την Παρασκευή έναντι 2,24% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,04% από 1,01% που ήταν το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.

Η έκδοση του νέου δεκαετούς ομολόγου αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη έξοδο του Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές για το 2024 (είχε προηγηθεί η επανέκδοση ομολόγου που λήγει το 2028 στην οποία αντλήθηκαν 250 εκατ. ), μετά και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Κοντά στα 10 δισ. ευρώ αναμένεται να κινηθεί ο εφετινός δανεισμός του ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της χώρας.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) οι καθαρές χρηματοδοτικές ανάγκες εφέτος ανέρχονται σε 5,4 δισ. ευρώ και οι πληρωμές τόκων σε 4,85 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

