ΦΠΑ μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων - Τι προβλέπει η εγκύκλιος Πιτσιλή

Πίνεις την πορτοκαλάδα σου στο εστιατόριο; ΦΠΑ 24%. Την κάνεις παραγγελία στο σπίτι ; ΦΠΑ 13%. Η εγκύκλιος του επικεφαλής της ΑΑΔΕ επιχειρεί να βάλει τάξη στο... χάος της επιβολής του ορθού συντελεστή ΦΠΑ για μη αλκοολούχα ποτά, χυμούς και ροφήματα.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ καφές, κακάο, τσάι, χαμομήλι και λοιπά αφεψήματα τα οποία ΟΠΩΣ και να διατίθενται, θα υπάγονται στον μειωμένο ΦΠΑ 13% τουλάχιστον έως τις 30 Ιουνίου 2024. Τα αλκοολούχα ποτά ανεξάρτητα από το πώς σερβίρονται υπόκεινται σε συντελεστή 24%

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του κ. Πιτσιλή τα μη αλκοολούχα ποτά, οι χυμοί και τα ροφήματα υπάγονται στον συντελεστή 24% εφόσον προορίζονται για επιτόπια κατανάλωση η οποία χαρακτηρίζεται ως παροχή υπηρεσίας εστίασης.

Όπως ορίζεται επίσης στην εγκύκλιο για να θεωρηθεί μια παροχή υπηρεσίας εστίασης ως τέτοια δεν αρκεί μόνο η προμήθεια του προϊόντος αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται κι από υπηρεσίες στήριξης.

Και ως υπηρεσίες στήριξης σε καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, ψητοπωλεία και οινομαγειρία κι άλλες συναφείς επιχειρήσεις λογίζονται μεταξύ άλλων η διάθεση επιτραπέζιων σκευών και λοιπού εξοπλισμού, η υπηρεσία σερβιρίσματος, ο καθαρισμός του χώρου και των τραπεζιών έτσι ώστε να γίνεται περισσότερο ευχάριστη η επιτόπια άμεση κατανάλωση του προϊόντος.

Επιπλέον πρέπει να υπάρχουν διαβίβαση των παραγγελιών στην κουζίνα, περίκλειστοι και θερμαινόμενοι χώροι, προοριζόμενοι ειδικώς για την κατανάλωση τροφίμων ή ακόμη βεστιάριο ή τουαλέτα.

Στην περίπτωση παράδοσης σε πακέτο για κατανάλωση εκτός καταστήματος ανεξάρτητα αν το πακέτο παραλαμβάνει ο ίδιος ο πελάτης ( take away) ή αποστέλλεται από την επιχείρηση (delivery) , δεν έχουμε υπηρεσία εστίασης αλλά πράξη παράδοσης των αγαθών και ο συντελεστής ΦΠΑ εδώ είναι το 13% καθώς δεν παρέχονται πρόσθετες υπηρεσίες από μέρους της επιχείρησης για την άμεση επιτόπια κατανάλωσή του πακέτου. Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα αν η αποστολή του «πακέτου» στον πελάτη γίνεται από τον ίδιο τον υποκείμενο στον φόρο ή μέσω τρίτου (π.χ. εταιρείες που διαχειρίζονται πλατφόρμες διανομής φαγητού).

( π.χ. κάποιο απλοί πάγκοι). Εκεί σύμφωνα με την εγκύκλιο – η οποία βασίζεται σε προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, C-703/19) θα πρέπει να συνεκτιμάται και η υποκειμενική αντίληψη του εκάστοτε καταναλωτή. Ειδικότερα, όταν ο καταναλωτής επιλέγει να μην επωφεληθεί των υλικών μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που θέτει στη διάθεσή του η επιχείρηση εστιατορίου ή εστίασης, δηλαδή η ύπαρξη τους δεν είναι καθοριστικής σημασίας για τον συγκεκριμένο καταναλωτή, η προμήθεια των τροφίμων ή των ποτών δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνοδεύεται από κάποια συναφή υπηρεσία στήριξης και ως εκ τούτου, χαρακτηρίζεται ως παράδοση αγαθών.

Στην ουσία και όπως εξηγούσαν στο skai.gr φοροτεχνικοί , στο παράδειγμα όπου 1 παρέα πηγαίνει πιει αναψυκτικά σε ένα ταχυφαγείο π.χ. , αν επιλέξει να κάτσουν στο τραπέζι και να αξιοποιήσουν τις όποιες προσφερόμενες υπηρεσίες θα χρεωθούν με ΦΠΑ 24% , αν επιλέξει να το πιει στα όρθια , ο ΦΠΑ θα είναι στο 13%.

