Η πράσινη μετάβαση αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να γίνει εξαγωγέας ενέργειας και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας, επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης μιλώντας σήμερα στο συνέδριο με θέμα «Ενεργειακή Ασφάλεια και Πράσινη Ανάπτυξη» που διοργανώνει το υπουργείο.

Ο κ. Σκυλακάκης υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει τεράστιο αιολικό και ηλιακό δυναμικό και το καλύτερο δυναμικό στην Ανατολική Μεσόγειο από πλευράς ποιότητας ανέμου στον τομέα των υπεράκτιων αιολικών, τα οποία χαρακτήρισε ως εθνικό στόχο μεγάλης σημασίας. Όπως είπε, τα υπεράκτια αιολικά αποτελούν το κλειδί για την παράλληλη ανάπτυξη μεγάλων διακρατικών διασυνδέσεων όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου- Ισραήλ, η οποία είναι πολύ κοντά στο να ξεκινήσει καθώς έχει ήδη παραγγελθεί το καλώδιο αλλά και η διασύνδεση με την Αίγυπτο η οποία πρέπει να συνεχίζεται με απευθείας διασύνδεση προς τη Β. Ευρώπη.

Όπως είπε ο υπουργός, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις και η ανάπτυξη του πράσινου δυναμικού αποτελούν μία πτυχή της ενεργειακής ασφάλειας, η δεύτερη είναι οι υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου που διασφαλίζουν τον εφοδιασμό τη χώρας αλλά και των γειτονικών χωρών με φυσικό αέριο.

Ο κ. Σκυλακάκης ανήγγειλε εξάλλου την ενεργοποίηση του Ταμείου Απανθρακοποίησης των νησιών το οποίο εκτιμάται ότι θα διαθέτει πόρους ύψους 2 δισεκ. ευρώ από τα δικαιώματα εκπομπής άνθρακα, τα οποία θα επιταχύνουν την πράσινη μετάβαση των νησιών μας.

Στο ίδιο συνέδριο ο πρέσβης των ΗΠΑ George Tsunis εξήρε την πρόοδο της χώρας μας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών σημειώνοντας ότι η χώρα βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα της ΕΕ αλλά και την συνδρομή της Ελλάδας στον εφοδιασμό χωρών των Βαλκανίων κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. Έκανε λόγο ακόμη για αποτυχία της ευρωπαϊκής ηγεσίας να διαβλέψει τους κινδύνους της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Η πρέσβειρα της Νορβηγίας Lajla Brandt Jakhelln ανέφερε ότι ενώ η Νορβηγία είναι στην πρωτοπορία των ΑΠΕ, ταυτόχρονα αύξησε, ύστερα από αίτημα της Ευρώπης, την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά την ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. "Αντιμετωπίζουμε ένα δίλημμα και η ενεργειακή ασφάλεια έρχεται πρώτη. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, πρέπει να προχωρήσουμε στην ενεργειακή μετάβαση χωρίς να κλείσουμε την παραγωγή υδρογονανθράκων", ανέφερε. Έθεσε επίσης την ανάγκη να ληφθεί μέριμνα για την απασχόληση κατά τη διάρκεια της ενεργειακής μετάβασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

