Υπάρχει ενδιαφέρον από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για επενδύσεις, ακόμα μεγαλύτερης κλίμακας, στη χώρα μας σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκας.

Συγκεκριμένα ο υπουργός αναφέρει:

«Η ενίσχυση της συνεργασίας της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (Η.Α.Ε.) σε κομβικά πεδία οικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων ήταν το βασικό θέμα συζήτησης στη σημερινή συνάντησή μου, με τον καλό φίλο υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Η.Α.Ε., Sultan bin Ahmed Al Jaber.

Επιβεβαιώθηκε το άριστο κλίμα μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις ακόμα μεγαλύτερης κλίμακας στη χώρα μας σε τομείς όπως:

Ενέργεια

Τουρισμός

Αγροδιατροφή

Ναυπηγική βιομηχανία

Φαρμακευτική και χημική βιομηχανία

Έρευνα, Καινοτομία και Νεοφυείς επιχειρήσεις.

Αναφέρθηκα στα κυβερνητικά σχέδια για την επαναβιομηχάνιση της χώρας, καθώς και στις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα. Οι επαφές μας θα συνεχιστούν ακόμα πιο γόνιμες και δημιουργικές».

Πηγή: skai.gr

