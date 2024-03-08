Διευκολύνσεις για όλους όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν ασφαλιστική ικανότητα

Με πρωτοβουλία της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου και του διοικητή του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρου Βαρβέρη, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για τη διευκόλυνση των μη μισθωτών πολιτών που επιθυμούν να ενεργοποιήσουν την ασφαλιστική τους ικανότητα.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι που έχουν πλέον διευθετήσει τις οφειλές τους (είτε εξοφλώντας είτε ρυθμίζοντας και καταβάλλοντας την πρώτη δόση), μπορούν:

α) Να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε τοπικό κατάστημα του e-ΕΦΚΑ και μάλιστα χωρίς ραντεβού, ειδικά για ζητήματα ασφαλιστικής ικανότητας και να λάβουν άμεσα ασφαλιστική ικανότητα.

β) Να εισέλθουν στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών» (https://www.efka.gov.gr/el/elegchos-asphalistikes-ikanotetas-me-misthoton) και να επιλέξουν «αμφισβήτηση οφειλών». Ειδική ομάδα έργου, που συστάθηκε γι' αυτό τον σκοπό, επεξεργάζεται τα αιτήματα και η ασφαλιστική ικανότητα αποκαθίσταται εντός λίγων ωρών.

γ) Να αναμένουν την προγραμματισμένη αυτόματη απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας. Ακόμα και ως προς αυτή, αντί να διενεργείται μηνιαίως, αποφασίστηκε να γίνεται εκτάκτως κάθε εβδομάδα. Ήδη, από χθες, απέκτησαν ασφαλιστική ικανότητα όσοι εξόφλησαν ή ρύθμισαν έως την 6η Μαρτίου, ενώ, όσοι το έπραξαν από την 7η Μαρτίου, θα αποκτήσουν αυτόματα ασφαλιστική ικανότητα στο τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Επειδή παρατηρείται ότι η πλειονότητα όσων απευθύνθηκαν στα καταστήματα και στην πλατφόρμα εξακολουθούσαν να έχουν οφειλές και, προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, προτού απευθυνθούν στα τοπικά καταστήματα, να ελέγξουν:

α) εάν πράγματι έχουν ασφαλιστική ικανότητα, ακολουθώντας τον παραπάνω σύνδεσμο,

β) εάν έχουν τρέχουσες οφειλές, ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.idika.org.gr/EfkaServices/Application/Contributions.aspx και

γ) εάν έχουν βεβαιωμένες οφειλές στο ΚΕΑΟ, τις οποίες θα πρέπει να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν, ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/elektronikes-yperesies-keao.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ασφαλιστική ικανότητα αποδίδεται σε όλους τους εργαζόμενους. Όσον αφορά στους μη μισθωτούς, απαραίτητη προϋπόθεση είναι είτε (α) να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές τους είτε (β) να έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και να εξοφλούν τακτικά τις δόσεις που προβλέπει η ρύθμιση.

Όσον αφορά στους μισθωτούς, προϋπόθεση είναι η πραγματοποίηση τουλάχιστον 50 ημερών εργασίας (που δηλώθηκαν στην ΑΠΔ από τον εργοδότη) κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, ανεξαρτήτως της εξόφλησης των εισφορών από μέρους του εργοδότη.

Τονίζεται ότι η απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας δεν συνεπάγεται απώλεια της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Όλοι οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες στη χώρα με ενεργό ΑΜΚΑ έχουν ανεμπόδιστη και δωρεάν πρόσβαση νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο δημόσιο σύστημα υγείας, ήτοι σε δημόσια νοσοκομεία, καθώς και σε Κέντρα Υγείας.

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τις κάτωθι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού: ανήλικοι, άτομα με αναπηρία και χρονίως πάσχοντες, οι οποίες καλύπτονται και από ιδιώτες γιατρούς για συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπειών και διαγνωστικών εξετάσεων.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι κατ' εξαίρεση ασφαλιστική ικανότητα για την περίοδο 2024-2025 έχει χορηγηθεί επίσης σε κατηγορίες εργαζομένων που αντιμετωπίζουν αντικειμενική δυσκολία στο να ανταποκριθούν και να καλύψουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της ασφαλιστικής ικανότητας: πληγέντες από φυσικές καταστροφές, στους εργαζόμενους στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.