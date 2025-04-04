Σε ελεύθερη πτώση η Wall Street - Εγιναν καπνός 5 τρισ. δολ. σε δυο μέρες

Συνεχίζεται η κατρακύλα στη Wall Street με τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες να σημειώνουν σημαντικές απώλειες για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, στον απόηχο των υψηλότερων δασμών των τελευταίων εκατό ετών που επέβαλε την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αυτό το περιβάλλον, μέσα σε μόλις δυο μέρες έχουν εξανεμιστεί 5 τρισ. δολ. από την αμερικανική αγορά, ενώ από την ημέρα που ορκίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος (17 Ιανουαρίου) έχουν κάνει φτερά συνολικά 9,6 τρισ. δολ.

Η UBS εκτιμά ότι οι δασμοί είναι μεγαλύτεροι από ό,τι αναμενόταν, δεν έχουν τιμολογηθεί από τις αγορές, και μπορεί να στείλουν τις μετοχές σε bear market και την ψυχολογία στα τάρταρα, παρότι οι αποτιμήσεις, οι προσδοκίες και οι ροές είναι αυξημένες.

Κατρακυλούν οι δείκτες

Αγνοώντας παντελώς τα καλά νέα από την οικονομία που ανακοινώθηκαν σήμερα στην άλλη όχθη του Ατλαντικού και συγκεκριμένα το γεγονός ότι αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας τον Μάρτιο περισσότερο από τις εκτιμήσεις οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση.

"Σε ένα κανονικό περιβάλλον, οι σημερινές ανακοινώσεις για τις θέσεις εργασίας θα ήταν μια θετική είδηση. Αλλά αυτό που ζούμε δεν είναι ένα κανονικό περιβάλλον" δήλωσε ο Ronald Temple, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Lazzard. Με τον εμπορικό πόλεμο να κλιμακώνεται οι επενδυτές αγνοούν βασικούς οικονομικούς δείκτες όπως η ανεργία. Αντ' αυτού επικεντρώνονται στις προβλέψεις ενός σημαντικά υψηλότερου πληθωρισμού και υψηλότερης ανεργίας, καθώς αφενός οι δασμοί οδηγούν σε αυξήσεις των τιμών και αφετέρου οι εταιρείες θα προσπαθούν να μειώσουν τα κόστη, μειώνοντας το προσωπικό τους", συμπλήρωσε ο Temple.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 5,4% καθώς χάνει πάνω από 2.000 μονάδες. Ο S&P 500 χάνει 5,8%, ενώ το τεχνολογικός Nasdaq υποχωρεί 5,5%.

Τραπεζικό selloff

Τη στιγμή που οι φόβοι για ύφεση παρασύρουν τις αγορές, από τους μεγάλους χαμένους -και όχι μόνο στην Αμερική, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο- είναι οι μετοχές των τραπεζών.

Το τραπεζικό selloff ενέτεινε η ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Οικονομικών ότι επιβάλει δασμούς 34% σε όλες τις εισαγωγές αγαθών από τις ΗΠΑ, αρχής γενομένης από τις 10 Απριλίου, ήτοι αντίστοιχου ύψους με τους αμοιβαίους -κατά τον Τραμπ- δασμούς που επέβαλλαν οι ΗΠΑ στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου προχθές.

Σε αυτό το κλίμα ο αμερικανικός S&P 500 δείκτης τραπεζών σημειώνει πτώση 6%, διευρύνοντας τις απώλειες που κατέγραψε στη συνεδρίαση της Πέμπτης. Οι μετοχές των Citigroup και Bank of America καταγράφουν πτώση που ξεπερνά το 6%. Η μετοχή της μεγαλύτερης αμερικανικής τράπεζας, JP Morgan Chase, υποχωρεί 6%, ενώ Goldman Sachs και Morgan Stanley σημειώνουν απώλειες 6,3% και 7,3% αντίστοιχα.

Πηγή: skai.gr

