Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν και σήμερα οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί κάτω και από τις 1.600 μονάδες, εν μέσω ιδιαίτερα αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Το «ξεπούλημα» στις ευρωπαϊκές μετοχές και στις αμερικανικές αγορές στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, εντείνεται μετά την απάντηση της Κίνας στους δασμούς του Τραμπ με την επιβολή πρόσθετων δασμών ύψους 34% στα αμερικανικά προϊόντα. Η νέα κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου τερματίζει τις όποιες ελπίδες υπήρχαν για αποκλιμάκωση της έντασης, με τον κίνδυνο οι μεγαλύτερες οικονομίες να οδηγηθούν σε ύφεση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.597,55 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 4,83%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.578,52 μονάδες (-5,97%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε απώλειες 7,96%, ενώ τα κέρδη από τις του έτους περιορίστηκαν σε 8,70%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε σήμερα κατά 5,3 δις. ευρώ και συνολικά 7,1 δισ. ευρώ στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις, μετά την ανακοίνωση των δασμών από τον Πρόεδρο Τραμπ.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, ο δείκτης των οποίων υποχώρησε 7,15%.

Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 415,827 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 92.274.992 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 5,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 4,08%.

Με απώλειες έκλεισαν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Optima (-8,60%), της Eurobank (-7,77%), της Πειραιώς (-7,41%), της Alpha Bank (-6,99%) και της Εθνικής (-6,43%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 26.936.550 και 18.376.444 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 76,08 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 61,05 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν μόλις 4 μετοχές, 117 πτωτικά και 5 παρέμειναν σταθερές, ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε σήμερα στην αγορά.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μπήτρος (+5,74%) και Minerva (+1,68%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ιντερτέκ (-17,59%) και Παϊρης (-11,21%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:4,7100 -6,18%

OPTIMA:14,0200 -8,60%

ΤΙΤΑΝ: 39,5000 -4,47%

ALPHA BANK: 2,0350 -6,99%

AEGEAN AIRLINES: 10,9600 -3,44%

VIOHALCO: 5,3700 -5,62%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,3000 -5,48%

ΔΑΑ:8,9300 -2,19%

ΔΕΗ: 13,3200 -2,06%

COCA COLA HBC:42,0000 -2,64%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,3620 -6,07%

ΕΛΠΕ: 7,3400 -3,61%

ELVALHALCOR: 1,9500 -5,57%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,6800 -6,43%

ΕΥΔΑΠ: 5,7200 -1,89%

EUROBANK: 2,2800 -7,77%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3000 -4,69%

MOTOR OIL: 20,0000 -6,37%

JUMBO: 24,0000 -3,07%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:39,1000 -3,46%

ΟΛΠ:36,5000 -4,33%

ΟΠΑΠ: 17,3800 -5,03%

ΟΤΕ: 15,3000 -3,83%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,6200 -7,41%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,4000 -5,49%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.