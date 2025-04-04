Χωρίς «φρένα» συνεχίζεται η κατρακύλα των χρηματιστηρίων σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς εντείνονται όλο και περισσότερο οι φόβοι πως η «βόμβα» δασμών που έριξε την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας σαρωτικούς δασμούς σε όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, κινδυνεύει να οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση.

Φόβους που ενέτειναν σήμερα τα ισχυρά αντίποινα στους τελευταίους δασμούς των ΗΠΑ που ανακοίνωσε νωρίτερα η Κίνα, εντείνοντας τον πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη.

Ευρώπη

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600, μετά τη χθεσινή πτώση 2,57%, σημειώνει νέα «βουτιά» σήμερα, της τάξης του 4,4%, με τον τραπεζικό κλάδο να πρωτοστατεί στην υποχώρηση με πτώση 10%, μετά το -5,53% της Πέμπτης. Ισχυρές πιέσεις δέχεται επίσης ο κλάδος του λιανικού εμπορίου και κυρίως ο υποδείκτης του κλάδου πολυτελών ειδών που καταγράφει πτώση 5,2%, σημειώνοντας τη χειρότερη επίδοσή του σε διάστημα σχεδόν τεσσάρων ετών.

«Βουτιά» άνω του 7% και του 5% αντίστοιχα σημειώνουν επίσης οι μετοχές των ναυτιλιακών κολοσσών Maersk και Hapag-Loygd, που θεωρούνται βαρόμετρα για την υγεία της παγκόσμιας οικονομίας, εν μέσω φόβων ότι οι δασμοί θα πλήξουν σφόδρα το παγκόσμιο εμπόριο.

Ο δείκτης Euro Stoxx 50, με τα «βαριά» χαρτιά της ευρωζώνης, σημειώνει επίσης ισχυρές απώλειες άνω του 4,2%.

Σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται και τα επιμέρους χρηματιστήρια του μπλοκ. Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX κατρακυλά 4%, στη Γαλλία ο CAC 40 υποχωρεί κατά 3,8%, ενώ στη Βρετανία ο FTSE 100 διολισθαίνει κατά 3,84%.

Πολύ ισχυρότερες είναι οι πιέσεις στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στην Ιταλία να σημειώνει «βουτιά» άνω του 6,5%, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 κατρακυλά 5% χαμηλότερα.

Στο ίδιο μοτίβο κινείται και το Χρηματιστήριο της Αθήνας το οποίο καταγράφει απώλειες πάνω από 4% με τον Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται στις 1.609,82 μονάδες.

Wall Street

Ισχυρές απώλειες καταγράφει και σήμερα η Wall Street. O βιομηχανικός δείκτης Dow Jones βρίσκεται χαμηλότερα κατά 1.310 μονάδες, με πτώση 3,21%. Με πτώση 3,72 κινείται ο δείκτης S&P 500, ύστερα από τις χθεσινές απώλειες του 4,84%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει πτώση 3,86% ύστερα από τις απώλειες 6% που κατέγραψε στη συνεδρίαση της Πέμπτης.

Μεγάλη πτώση σημειώνουν οι τραπεζικές μετοχές στην άλλη όχθη του Ατλαντικού με τη μετοχή της Citigroup να υποχωρεί 4,6%, της Goldman Sachs 4,8%, της Morgan Stanely 6,1%, της JP Morgan Chase 5%, της Bank of America 4,3% και της Wells Fargo 3,5%.

Με «βαριές» απώλειες έκλεισε η Ασία

Το σοκ των δασμών του Τραμπ βύθισε στο κόκκινο και τα χρηματιστήρια Ασίας-Ειρηνικού.

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση 2,80%, έχοντας ενδοσυνεδριακά υποχωρήσει έως και 4% χαμηλότερα, και πλέον κινείται 20% χαμηλότερα από το υψηλό του τον περασμένο Ιούλιο, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με «βουτιά 3,37%.

Στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας ο δείκτης Kospi έκλεισε με απώλειες 0,86% ενώ αντίθετα ο δείκτης της μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχωρεί ενισχύθηκε κατά 0,57%, μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρας για την οριστική καθαίρεση του προέδρου Γιουν Σοκ-γελ.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 τερμάτισε την ημέρα με πτώση 2,44%, διολισθαίνοντας σε περιοχή διόρθωσης, καθώς έχει κατρακυλήσει 11% χαμηλότερα από το πρόσφατο υψηλό του τον Φεβρουάριο.

