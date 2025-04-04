Κίνδυνος επίμονου πληθωρισμού

Η Fed αποφασισμένη να διατηρήσει σταθερές τις προσδοκίες

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, προειδοποίησε την Παρασκευή ότι οι νέοι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ είναι «μεγαλύτεροι από το αναμενόμενο», γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Οι δηλώσεις του σηματοδοτούν τις δύσκολες αποφάσεις που έχει μπροστά της η Fed.

«Αντιμετωπίζουμε ένα εξαιρετικά αβέβαιο περιβάλλον με αυξημένους κινδύνους τόσο της αύξησης της ανεργίας όσο και του πληθωρισμού», δήλωσε ο Πάουελ σε ομιλία του σε συνέδριο δημοσιογράφων του επιχειρηματικού ρεπορτάζ.

Σημειώνεται ότι λίγο πριν την ομιλία του Τζερόμ Πάουελ, ο Ντόναλντ Τραμπ τον κάλεσε να μειώσει τα επιτόκια και να «σταματήσει τα πολιτικά παιχνίδια».

Οι δηλώσεις του έρχονται καθώς οι παγκόσμιες αγορές συνεχίζουν την πτώση τους, με τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες των ΗΠΑ να έχουν χάσει περίπου 10% της αξίας τους από την ανακοίνωση των νέων δασμών. Ο Πάουελ δεν σχολίασε άμεσα το selloff, αλλά αναγνώρισε ότι η ίδια αβεβαιότητα που κατακλύζει τους επενδυτές και τα στελέχη της εταιρείας αντιμετωπίζει και η Fed.

Ο Πάουελ δήλωσε ότι η Fed έχει χρόνο να περιμένει περισσότερα δεδομένα προτού αποφασίσει πώς θα προσαρμόσει τη νομισματική της πολιτική. Ωστόσο, τόνισε ότι η κύρια προτεραιότητα της κεντρικής τράπεζας είναι να διασφαλίσει ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό θα παραμείνουν σταθερές, ειδικά αν οι νέοι δασμοί του Τραμπ προκαλέσουν μια πιο επίμονη αύξηση των τιμών.

«Ενώ οι δασμοί είναι πολύ πιθανό να προκαλέσουν τουλάχιστον μια προσωρινή αύξηση του πληθωρισμού, είναι επίσης πιθανό οι επιπτώσεις να είναι πιο επίμονες», είπε ο Πάουελ.

«Η αποφυγή αυτού του σεναρίου θα εξαρτηθεί από τη διατήρηση των μακροπρόθεσμων προσδοκιών για τον πληθωρισμό, το μέγεθος των επιπτώσεων και το πόσο γρήγορα θα μετακυλιστούν στις τιμές», σημείωσε. Υποχρέωσή της Fed, τόνισε ότι είναι να διατηρήσει τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό σταθερές και να διασφαλίσει ότι μια εφάπαξ αύξηση του επιπέδου των τιμών δεν θα εξελιχθεί σε διαρκές πρόβλημα πληθωρισμού.

Ο Πάουελ δήλωσε ότι δεν είναι ο ρόλος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να σχολιάζει τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά να αντιδρά στις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην οικονομία, την οποία ο ίδιος και οι συνάδελφοί του θεωρούσαν, μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, ότι βρισκόταν σε ένα «ιδανικό σημείο» με πτωτικό πληθωρισμό και χαμηλή ανεργία.

Ωστόσο, τα σχόλιά του υπογράμμισαν την αυξανόμενη ένταση μεταξύ των «σκληρών» οικονομικών δεδομένων, όπως η αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 228.000 τον Μάρτιο και η ανεργία στο 4,2%, και των «ήπιων» δεδομένων, όπως έρευνες και συνεντεύξεις με επιχειρηματίες που δείχνουν επιβράδυνση της οικονομίας.

«Παρακολουθούμε στενά αυτή την ένταση. Καθώς οι νέες πολιτικές και οι πιθανές οικονομικές τους επιπτώσεις γίνονται πιο σαφείς, θα αποκτήσουμε καλύτερη εικόνα για τις συνέπειές τους στην οικονομία και τη νομισματική πολιτική», δήλωσε ο Πάουελ.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη, αλλά είναι πλέον σαφές πως οι δασμοί ήταν σημαντικά υψηλότεροι από το αναμενόμενο. «Το ίδιο πιθανότατα θα συμβεί και με τις οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν υψηλότερο πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη», είπε.

Η Fed, σύμφωνα με τον Πάουελ, είναι σε θέση να περιμένει πριν εξετάσει τυχόν προσαρμογές στην πολιτική της, καθώς είναι πολύ νωρίς για να καθοριστεί η κατάλληλη πορεία για τη νομισματική πολιτική.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.