Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως ήταν αναμενόμενη η σημαντική πτώση στη Γουόλ Στριτ, στον απόηχο των δασμών που ανακοίνωσε χθες Τετάρτη.

Υπεραμύνθηκε όμως της απόφασής του, υποστηρίζοντας πως ήταν αναγκαίο μέτρο για να θεραπεύσει την «άρρωστη» αμερικανική οικονομία.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ανοικτός σε διαπραγματεύσεις για τους δασμούς, σε περίπτωση που άλλες χώρες προσφέρουν κάτι «εκπληκτικό».

Πηγή: skai.gr

