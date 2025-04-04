Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως ήταν αναμενόμενη η σημαντική πτώση στη Γουόλ Στριτ, στον απόηχο των δασμών που ανακοίνωσε χθες Τετάρτη.
Υπεραμύνθηκε όμως της απόφασής του, υποστηρίζοντας πως ήταν αναγκαίο μέτρο για να θεραπεύσει την «άρρωστη» αμερικανική οικονομία.
Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ανοικτός σε διαπραγματεύσεις για τους δασμούς, σε περίπτωση που άλλες χώρες προσφέρουν κάτι «εκπληκτικό».
