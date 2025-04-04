Ευνοημένα βγαίνουν τα ομόλογα από τον εμπορικό πόλεμο που κήρυξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τράμπ μετά την επιβολή υψηλών δασμών. Από την εξέλιξη αυτή διαφαίνεται ότι η αγορά των ομολόγων, η οποία συνέχισε και χθες την ανοδική της πορεία, θα βγει ο μεγάλος νικητής.

Ο κίνδυνος της ύφεσης, ως αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής, στρέφει τους επενδυτές στην «ασφάλεια των ομολόγων» με αποτέλεσμα οι τιμές τους να κινούνται ανοδικά. Είναι ενδεικτικό ότι στις ΗΠΑ, όπου είναι και μεγαλύτερος ο κίνδυνος να διολισθήσει η οικονομία σε ύφεση, (σ.σ Η JP Morgan χθες αύξησε τις πιθανότητες ύφεσης στο 60% από 40%) η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε κάτω από το 4%, για πρώτη φορά μετά τον περασμένο Οκτώβριο. Οι αγορές προεξοφλούν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα υποχρεωθεί να μειώσει τα επιτόκια της κατά 0,9% μέχρι το τέλος του έτους.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs, της Barclays, της Royal Bank of Canada και της Societe Generale έχουν ήδη μειώσει τις προβλέψεις τους για το τέλος του έτους για τις αποδόσεις του 10ετούς ομολόγου.

Αναλόγως κινήθηκαν και σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων. Ιδιαίτερα μάλιστα στην Ευρωζώνη όπου οι επενδυτές προεξοφλούν μία ακόμη μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Απρίλιο. Πλέον οι αγορές προεξοφλούν τρεις ακόμη μειώσεις των επιτοκίων από την ΕΚΤ (από δύο που εκτιμούσαν πριν την επιβολή των δασμών) καθώς εκτιμούν ότι η επιβολή δασμών θα στερήσει τουλάχιστον 1% από το ΑΕΠ της Ευρωζώνης φέτος, με αποτέλεσμα (αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις αυτές) το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ να υποχωρήσει ακόμη και κάτω από 2%, στο 1,75% από 2,50% που είναι σήμερα.

Στη δευτερογενή αγορά ομολόγων σήμερα και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδος καταγράφηκαν συναλλαγές 258 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 91 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,42%, έναντι 2,56% του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 0,86%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

