Την παρέμβαση του ΣΔΟΕ προκάλεσαν οι έντονες διαμαρτυρίες κατοίκων και συλλόγων πολιτών, σχετικά με το ιδιότυπο παζάρι που στηνόταν, κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, στο Πεδίον του Άρεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιθεωρητές της δίωξης οικονομικού εγκλήματος ζητούν την παροχή στοιχείων τόσο για την ύπαρξη υπαίθριων αγορών, εντός του Πάρκου την τρέχουσα περίοδο, όσο και τις σχετικές συμβάσεις που έχουν γίνει μεταξύ του Σωματείου των εμπόρων και των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.

Πρόκειται για προκαταρκτικό έλεγχο, που –σύμφωνα με τις ίδιες πηγές– και ανάλογα με τα στοιχεία που θα προκύψουν είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει και σε διαχειριστικό έλεγχο στον φορέα από ειδικό κλιμάκιο. Μάλιστα, εφόσον από την προκαταρκτική εξέταση ανακύψουν ευθύνες, το σχετικό πόρισμα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα διαβιβαστεί και στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Οι καταγγελίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας, το προηγούμενο διάστημα, εμφάνιζαν το Σωματείο που εκμεταλλευόταν το παζάρι να «επινοικιάζει» τους χώρους με ποσά που ξεκινούσαν από τα 1.200 ευρώ και έφταναν τα 1.800 ευρώ την ημέρα, όταν κάθε ένα από τα 200 περίπου περίπτερα πλήρωνε ενοίκιο στην Περιφέρεια Αττικής μόλις 100 ευρώ την ημέρα. Τα εορταστικά αυτά παζάρια, μάλιστα, διαρκούσαν σχεδόν δύο μήνες, με τους πρόχειρους πάγκους που στήνονταν να πωλούν προϊόντα αμφιβόλου προέλευσης, σε τιμές πραγματικά ευτελείς, ενώ οι καταγγελίες κάνουν λόγο ακόμη και για άσκηση δραστηριοτήτων χωρίς την απαιτούμενη έγκριση και αδειοδότηση. Πρόκειται για μία πρακτική που είχε ξεκινήσει επί θητείας Δούρου και συνεχίστηκε και επί εποχής Πατούλη. Όπως αναφέρουν, δε, οι σχετικές πληροφορίες, ανάλογα με όσα βγουν στο φως από την προκαταρκτική εξέταση των ελεγκτών του ΣΔΟΕ, το χρονικό διάστημα της περιόδου που διερευνάται, ενδέχεται να επεκταθεί.

Σημειώνεται ότι λίγες ημέρες πριν, ο Περιφερειάρχης Αττικής είχε κάνει λόγο για όργιο παραεμπορίου, το οποίο προτίθεται να πατάξει με όλες τις σύννομες ενέργειες, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι θα μπει τέλος στην ασυδοσία και στις πρακτικές αδιαφάνειας. Είχε προαναγγείλει, μάλιστα, τη δημιουργία εορταστικών χωριών με δωρεάν εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους –στα πρότυπα των εορταστικών θεματικών πάρκων του εξωτερικού– αρχής γενομένης από τα Χριστούγεννα του 2024, προσθέτοντας ότι το Πεδίον του Άρεως θα επιστρέψει, όπως ακριβώς αρμόζει, στους κατοίκους και τους επισκέπτες του κέντρου ως πρότυπο βιωσιμότητας και ως ελεύθερος χώρος άθλησης και ψυχαγωγίας.

Πηγή: skai.gr

