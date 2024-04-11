Πρόστιμα ύψους 206.500 ευρώ επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε έξι επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης (τρεις στο Ηράκλειο και τρεις στο Ρέθυμνο) έπειτα από στοχευμένους ελέγχους που διενεργήθηκαν από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) την περίοδο 8 έως 10 Απριλίου 2024.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν συνολικά 23.897 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων.

Τα απομιμητικά προϊόντα έφεραν σήματα διεθνών οίκων και πωλούνταν σε πολύ υψηλές τιμές, όπως τα γνήσια. Σημαντική ήταν η συνεργασία της ΔΙΜΕΑ με την ΕΛ.ΑΣ., την Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Κρήτης (Ε.Λ.Υ.Τ.) και την Κινητή Ομάδα Ελέγχου Κρήτης (Κ.Ο.Ε.). Οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Οι εντατικοί έλεγχοι για την προστασία των καταναλωτών συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και σε όλα τα επίπεδα. Όποιος αγνοεί την καταναλωτική νομοθεσία, τιμωρείται. Η ΔΙΜΕΑ συνεχίζει τους ελέγχους σε όλη την ελληνική επικράτεια με σκοπό τον εντοπισμό εμπορικών παραβατικών συμπεριφορών και την πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού. Η προστασία της υγιούς επιχειρηματικότητας είναι θέμα υψηλής προτεραιότητας για το υπουργείο Ανάπτυξης».

Πηγή: skai.gr

