Πρωτογενές πλεόνασμα 5,2 δισ. ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2023 Οικονομία 14:08, 18.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

105

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στα 5,2 δισ. ευρώ εκτινάχθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα σε ταμειακή βάση το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου έναντι μόλις 16 εκατ. ευρώ πέρυσι