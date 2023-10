ΕΛΣΤΑΤ: Ελλειμματικό και εφέτος τον Αύγουστο το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας με τη Ρωσία Οικονομία 12:39, 17.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 223,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 81,6% σε σχέση με τον Αύγουστο 2022 που ήταν 1.217,5 εκατ. ευρώ