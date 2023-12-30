Λογαριασμός
ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 20,56 μονάδων (–0,05%), στις 37.689,54 μονάδες.

Παρά τις απώλειες που κατέγραψε την Παρασκευή, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης αποχαιρέτησε με σημαντικά κέρδη το 2023, αφού και οι τρεις βασικοί δείκτες ενισχύθηκαν σημαντικά σε ετήσια βάση.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 83,78 μονάδων (–0,56%), στις 15.011,35 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 13,52 μονάδων (–0,28%), στις 4.769,83 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

