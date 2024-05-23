Στους τρεις λόγους για τους οποίους το κόστος στέγασης είναι αυξημένο, αναφέρθηκε με αποκλειστικές του δηλώσει στο skai.gr ο Θεόδωρος Μητράκος, πρώην υποδιοικητής της ΤτΕ.

Μιλώντας στο skai.gr, στο περιθώριο του Hellenic Public Property Conference, που διοργάνωσαν η Πρωτοβουλία ΚΑΠΠΑ και η Boussias Events, ο πρώην υποδιοικητής της ΤτΕ, ανέφερε πως το κόστος στέγασης για τα ελληνικά νοικοκυριά είναι δυσανάλογο συγκριτικά με αυτό των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εξήγησε πως αυτό οφείλεται σε τρεις διαφορετικούς παράγοντες:

Το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων είναι πολύ χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο Παρατηρείται στην Ελλάδα έλλειψη ανταγωνισμού στα ενεργειακά προϊόντα και σε άλλα προϊόντα που αφορούν την κατοικία Υπάρχει παντελής έλλειψη κοινωνικής κατοικίας σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αυστρία, η Ολλανδία, το Βέλγιο κ.ά., όπου η κοινωνική κατοικία αποτελεί το 15-30% του συνόλου των κατοικιών.

Προσέθεσε ότι παρότι οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας είναι αυξημένοι, δεν έχουμε επανέλθει σε προ κρίσης εποχές. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι:

Οι επενδύσεις στην Ελλάδα αγγίζουν ποσοστό χαμηλότερο του 2%. Το αντίστοιχο ποσοστό προ κρίσης ήταν 10%, ενώ ο τωρινός ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 5,9%. Οι οικοδομικές άδειες το 2023 ήταν 35.000, ενώ προ κρίσης ο ρυθμός αυτός ανερχόταν στις 66.000. Το σύνολο των συναλλαγών στα ακίνητα το 2021 ήταν 112.000 ενώ προ κρίσης οι συναλλαγές προσέγγιζαν τις 215.00.

Μαριαλενή Τσουβελεκίδη

Πηγή: skai.gr

