Την προκήρυξη διαγωνισμών για την αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου σε «πακέτα» και όχι για το κάθε ακίνητο ξεχωριστά, προκειμένου η διαδικασία να προχωρήσει πιο γρήγορα και αποτελεσματικά ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, κηρύσσοντας σήμερα την έναρξη του Hellenic Public Property Conference.

Παράλληλα, εξήγγειλε τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την παραχώρηση των κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου -κατά το πρότυπο της πλατφόρμας που λειτουργεί ήδη για την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας- και την εκπόνηση Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου.

Ο υπουργός τόνισε ότι η Δημόσια Περιουσία έχει μεγάλες δυνατότητες να συμβάλλει στις επενδύσεις και την ανάπτυξη, ωστόσο είναι ένας τομέας στον οποίο δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θα ευχόμασταν καθώς προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν δεν είχαν πάντοτε συνέχεια. Και παρουσίασε τους έξι άξονες δράσης που υλοποιεί η κυβέρνηση στην κατεύθυνση αυτή που περιλαμβάνουν:

1. Αποκρατικοποιήσεις: Όπως σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, στους 10 μήνες από τις τελευταίες εκλογές έγιναν 10 αποκρατικοποιήσεις, μια επίδοση χωρίς προηγούμενο για την περίοδο της μεταπολίτευσης. Σε αυτές περιλαμβάνονται η αποεπένδυση του ΤΧΣ από τις τράπεζες (Eurobank, Alpha Bank, Εθνική και Τράπεζα Πειραιώς), η διάθεση μετοχών της Helleniq Energy, οι συμβάσεις παραχώρησης περιφερειακών λιμένων (Ηγουμενίτσα, Καβάλα, Ηράκλειο), η εισαγωγή του Ελ. Βενιζέλος στο Χρηματιστήριο και η σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού. «Οι αποκρατικοποιήσεις αυτές έφεραν 7,1 δισ. ευρώ στα κρατικά ταμεία. Κυρίως όμως στέλνουν το μήνυμα ότι η χώρα ξεπερνά τους όποιους σοβιετικούς πειρασμούς είχε στο παρελθόν και γίνεται μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που θα στηρίξει την ανάπτυξη στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

2. Υπερταμείο: Προωθείται η παραχώρηση των μικρών περιφερειακών αεροδρομίων στο πρότυπο της επιτυχημένης παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που προηγήθηκε, καθώς και ξεχωριστή προσπάθεια για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Παράλληλα προχωρούν η ανάπλαση της ΔΕΘ με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και υποδομές logistics, όπως το στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη, για το οποίο έχει προχωρήσει η μελέτη ωρίμανσης και μέσα στο 2024 θα προκηρυχθεί από το ΤΑΙΠΕΔ.

3. Δράσεις της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας που περιλαμβάνουν:

- Αποτελεσματική διαχείριση και εποπτεία του κεφαλαίου των κοινωφελών ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο, το οποίο ανέρχεται, κατά προσέγγιση σε 1 δισ. 120 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη λειτουργεί ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία επεξεργάζεται τροποποιήσεις του νόμου περί κοινωφελών περιουσιών, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του και την εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών.

- Τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τα διακατεχόμενα ακίνητα (είναι σε διαβούλευση), ώστε να εφαρμοστεί αποτελεσματικότερα. «Βρισκόμαστε παράλληλα εν αναμονή δημιουργίας σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη διαδικασία παραχώρησης των κατεχόμενων ακινήτων, η λειτουργία της οποίας θα ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

- Εκπόνηση του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας, στο οποίο υποχρεούνται να καταγράφουν τα ακίνητά τους όλοι οι φορείς του Δημοσίου. «Επανεκκινήσαμε το όλο εγχείρημα τον περασμένο Οκτώβριο και θεσπίσαμε προγραμματισμένες μηνιαίες διασκέψεις με εκπροσώπους όλων των φορέων. Έτσι η διαδικασία εξελίσσεται ομαλότερα και ταχύτερα».

4. Ο πρόσφατος νόμος για την «Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές», με ηλεκτρονικές δημοπρασίες, που γίνονται από φέτος κεντρικά και όχι από τους Δήμους. Και με δυνατότητα των πολιτών να έχουν πρόσβαση μέσω ειδικής εφαρμογής στις συντεταγμένες και να κάνουν καταγγελίες όταν διαπιστώνουν αυθαίρετες καταλήψεις και παραβίαση των συμβάσεων, όπως επίσης με δυνατότητα ελέγχου από drones. «Μας ενδιαφέρει το Δημόσιο να εισπράττει τα μισθώματα αλλά και να αναβαθμιστεί το τουριστικό προϊόν. Γι’ αυτό προβλέψαμε υποχρεωτικά ναυαγοσώστες και υποδομές πρόσβασης των αναπήρων στις παραλίες με παραχωρήσεις, ενώ θεσπίσαμε τις απάτητες παραλίες σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που θα είναι εκτός συναλλαγής και δεν θα επιτρέπονται ομπρελοκαθίσματα», ανέφερε.

5. Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ): Η ΕΤΑΔ έχει μείνει πίσω και πρέπει να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα, τόνισε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Προχωρούν διαγωνισμοί σε συνεργασία με το Υπερταμείο για την χαρτογράφηση 36.000 ακινήτων που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ. Με βάση αυτόν τον διαγωνισμό, αναμένεται πως 6.000 ακίνητα θα αποτιμηθούν, ενώ στο τέλος 1.000 εξ αυτών θα μπουν στο άμεσο πλάνο ωρίμανσης και αξιοποίησης. Δεν θα γίνουν 1000 διαφορετικοί διαγωνισμοί. Θα βγουν διαφορετικά «πακέτα» με διαφορετικές ενδεχομένως εταιρείες για κάθε ένα από αυτά προκειμένου η διαδικασία να προχωρήσει πιο γρήγορα». Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ακόμη ότι μετά την κήρυξη του διαγωνισμού για το ακίνητο του Ταε-Κβο-Ντο στο Φάληρο ως άγονου η ΕΤΑΔ σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσουν από κοινού έρευνα αγοράς για να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός.

6. Αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου για την υλοποίηση στεγαστικής πολιτικής. «Μια δράση που έχει ωριμάσει είναι της ΔΥΠΑ για την κοινωνική κατοικία ώστε να περάσουμε από το μοντέλο των εργατικών κατοικιών - που συνεισέφεραν σε κρίσιμες εποχές για τη χώρα - σε μια άλλη πολιτική. Με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως γίνεται στη Μ. Βρετανία, στην Αυστρία, στην Ισπανία που συνδυάζουν την κατοικία με άλλες χρήσεις ώστε ο ιδιώτης να μπορεί να βγάλει τα έξοδα του και να υπάρχει κοινωνική κατοικία υψηλού επιπέδου», επεσήμανε ο υπουργός.

«Θα συνεχίσουμε το δύσκολο δρόμο, χωρίς να έχουμε αυταπάτες για το βαθμό των δυσκολιών και τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης και κατέληξε: «Το κάνουμε με την πεποίθηση ότι κάνουμε το σωστό. Δεν έχουμε μαγικές συνταγές, βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες και ακολουθούμε ένα δρόμο κοινής λογικής».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.