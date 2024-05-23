Λογαριασμός
Το ευρώ ενισχύεται 0,24%, στα 1,0853 δολάρια

Το ευρώ βρίσκεται στα 169,9030 γεν, στο 0,8519 με τη στερλίνα και στο 0,9906 με το ελβετικό φράγκο.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,24% και διαμορφώνεται στα 1,0853 δολάρια.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,09% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 156,5810 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,15% και διαμορφώνεται στα 1,2739 δολάρια.

