Το ευρώ ενισχύεται 0,24%, στα 1,0853 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,24% και διαμορφώνεται στα 1,0853 δολάρια.
Το ευρώ βρίσκεται στα 169,9030 γεν, στο 0,8519 με τη στερλίνα και στο 0,9906 με το ελβετικό φράγκο.
Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,09% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 156,5810 γεν.
Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,15% και διαμορφώνεται στα 1,2739 δολάρια.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.