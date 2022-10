Οκτώ παρεμβάσεις για την Κοινωνική Κατοικία- Δείτε αναλυτικά το νομοσχέδιο για το πρόγραμμα «Σπίτι μου» Οικονομία 16:50, 26.10.2022 linkedin

Τι ισχύει για τα χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια για τα νέα ζευγάρια, πώς θα λειτουργήσει η κοινωνική αντιπαροχή, τι είναι τα προγράμματα «Κάλυψη» και «ανακαινίζω- ενοικιάζω για κενά σπίτια»- Δείτε αναλυτικά όσα παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης