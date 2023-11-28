«Πράσινο φως» από ΕΕ για τα 3,64 δισ. ευρώ στην Ελλάδα από το ταμείο Ανάκαμψης

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι υιοθετεί «θετική προκαταρκτική αξιολόγηση» για το δεύτερο αίτημα πληρωμής που υπέβαλε η Ελλάδα, ύψους 3,64 δισ. ευρώ (1,69 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 1,95 δισ. ευρώ σε δάνεια), στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Υπενθυμίζεται ότι στις 16 Μαΐου 2023, η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή αίτημα πληρωμής για επιχορηγήσεις (1,69 δισ. ευρώ), με βάση την επίτευξη 39 ορόσημων και τριών στόχων που επιλέχθηκαν στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την τρίτη δόση για επιχορηγήσεις. Στις 22 Νοεμβρίου 2023, η Ελλάδα υπέβαλε επίσης αίτημα πληρωμής για δάνεια (1,95 δισ. ευρώ) που αφορούσαν την επίτευξη ενός στόχου.

Τα ορόσημα περιλαμβάνουν μια σειρά μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στη δημόσια διοίκηση, μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης ενός πολυεπίπεδου συστήματος διακυβέρνησης που θα εξορθολογήσει την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, και θα ενισχύσει την καταπολέμηση της διαφθοράς και του λαθρεμπορίου. Υπάρχουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών στον πολεοδομικό σχεδιασμό, για την προώθηση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους και τους ανέργους, για τη δημιουργία μιας ρυθμιστικής αρχής που θα επιτρέψει ένα πιο ορθολογικό και αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων και μια πιο βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθιέρωση δίκαιων και διαφανών προμηθειών για τις δημόσιες αστικές και περιφερειακές υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών και βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου για τα τα βιομηχανικά πάρκα.

Ο μοναδικός στόχος που κάλυπτε το αίτημα πληρωμής για δάνεια απαιτούσε την υπογραφή τουλάχιστον 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ δανείων από το RRF μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών για τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση, την ψηφιοποίηση, την αύξηση της εξαγωγικής ικανότητας, τις οικονομίες κλίμακας και την καινοτομία.

Τα αιτήματα αυτά καλύπτουν επενδύσεις στους τομείς της ηλεκτροκίνησης και της υποδομής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, την έναρξη έργων που σχετίζονται με ανακαινίσεις ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια κατοικιών, την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και την υιοθέτηση υποδομών οπτικών ινών στα κτίρια.

«Με το αίτημά τους, οι ελληνικές αρχές παρείχαν λεπτομερή και ολοκληρωμένα στοιχεία που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των 43 ορόσημων και στόχων», τονίζει η Επιτροπή, σημειώνοντας ότι αξιολόγησε διεξοδικά αυτές τις πληροφορίες προτού υποβάλει τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της αίτησης πληρωμής.

Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων σε τέσσερις θεματικές συνιστώσες. Το αναθεωρημένο ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης, μόλις εγκριθεί από το Συμβούλιο, θα ανέρχεται σε 35,95 δισεκατομμύρια ευρώ, με 18,22 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις για το Recovery and Resilience Facility (RRF) και 17,73 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια RRF.

Επόμενα βήματα:

Η Επιτροπή απέστειλε τώρα τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της εκπλήρωσης από την Ελλάδα των ορόσημων και των στόχων που απαιτούνται γι' αυτήν την πληρωμή στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (EFC). Η γνώμη της EFC, η οποία θα εκδοθεί εντός τεσσάρων εβδομάδων κατ' ανώτατο όριο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση της Επιτροπής, η οποία στη συνέχεια θα εκδώσει την τελική απόφαση για την εκταμίευση προς την Ελλάδα.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει περαιτέρω αιτήματα πληρωμής από την Ελλάδα με βάση την εκπλήρωση των ορόσημων και των στόχων που περιγράφονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, αντανακλώντας την πρόοδο στην υλοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων.

Οι πληρωμές στο πλαίσιο του RRF βασίζονται στην απόδοση και εξαρτώνται από τα κράτη μέλη που θα υλοποιήσουν τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις που περιγράφονται στα αντίστοιχα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

