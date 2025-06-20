Την βεβαιότητά του ότι ο πληθωρισμός στη Ρωσία εξελίσσεται καλύτερα από ότι περίμεναν πολλοί εμπειρογνώμονες, εξέφρασε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

Επιπλέον, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί να πέσει σε ύφεση ή στασιμότητα η ρωσική οικονομία, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ακόμα, ότι είναι καθήκον όλων να αναπτυχθεί ισόρροπα η οικονομία, ενώ υποστήριξε ότι η ανάπτυξη δεν οφείλεται μόνο στο στρατιωτικό σύμπλεγμα (σχέση μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων και της αμυντικής βιομηχανίας).

Η Ρωσία προτίθεται να αναπτύξει στρατιωτική και τεχνική συνεργασία με «φιλικές χώρες» με τις οποίες η Μόσχα θέλει να παράγει από κοινού όπλα και να εκπαιδεύει στρατιωτικό προσωπικό.

Πρόσθεσε, ότι η Μόσχα σχεδιάζει επίσης να εκσυγχρονίσει τις δικές της ένοπλες δυνάμεις και τις βάσεις τους, εξοπλίζοντάς τες με τα πιο σύγχρονα όπλα και την τελευταία τεχνολογία.

«Θα αξιοποιήσουμε τη νέα τεχνολογία για να βελτιώσουμε τις μαχητικές ικανότητες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, θα εκσυγχρονίσουμε τις εγκαταστάσεις στρατιωτικής υποδομής και θα τις εξοπλίσουμε με την τελευταία τεχνολογία και όπλα και εξοπλισμό. Ταυτόχρονα, σκοπεύουμε να αναπτύξουμε στρατιωτικο-τεχνική συνεργασία με φιλικές χώρες. Και δεν μιλάμε μόνο για προμήθειες ή εκσυγχρονισμό εξοπλισμού και όπλων, αλλά και για κοινή ανάπτυξη, εκπαίδευση προσωπικού και δημιουργία επιχειρήσεων και παραγωγικών εγκαταστάσεων με το κλειδί στο χέρι», τόνισε.

Μιλώντας για το παγκόσμιο εμπόριο, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να αναπτύξει τους εμπορικούς δεσμούς με τους εταίρους της, καταργώντας τα εμπόδια και εμβαθύνοντας την επενδυτική συνεργασία.

