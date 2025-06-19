Πούτιν: Είμαι έτοιμος να συναντήσω οποιονδήποτε για το ουκρανικό, συμπεριλαμβανομένου του Ζελένσκι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η προσπάθεια του ΝΑΤΟ να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες δεν αποτελεί «απειλή» για τη Ρωσία, καθώς η Μόσχα διαθέτει όλα τα όπλα που χρειάζεται για να αμυνθεί, μιλώντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σε διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία στο πλαίσιο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του επειδή, όπως είπε, ο στρατός του σημειώνει «κάθε μέρα» προόδους στη γραμμή του μετώπου.

Η Ατλαντική Συμμαχία, η οποία πρόκειται να πραγματοποιήσει σύνοδο κορυφής την ερχόμενη εβδομάδα στη Χάγη της Ολλανδίας, ωθεί τα μέλη της να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους, ενώ συνεχίζεται η σύγκρουση στην Ουκρανία που ξεκίνησε με την επίθεση της Ρωσίας το 2022 εναντίον της γειτονικής της χώρας.

Όμως, σύμφωνα με τον Πούτιν, «δεν θα θεωρήσουμε κανέναν επανεξοπλισμό του ΝΑΤΟ απειλή για τη Ρωσική Ομοσπονδία, επειδή είμαστε αυτάρκεις όσον αφορά την ασφάλεια».

«Θα βελτιώνουμε διαρκώς τις ένοπλες δυνάμεις μας και τις αμυντικές ικανότητές μας», δήλωσε ακόμα στη διάρκεια συνομιλίας του στην Αγία Πετρούπολη με αντιπροσώπους ξένων ειδησεογραφικών πρακτορείων, μεταξύ των οποίων το Γαλλικό Πρακτορείο.

Μια αύξηση των αμυντικών δαπανών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ στο 5% του ΑΕΠ τους θα δημιουργούσε «συγκεκριμένες» προκλήσεις για τη Ρωσία, παραδέχθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, εκτιμώντας πάντως ότι αυτή η αύξηση των δαπανών δεν έχει «κανένα νόημα» για τα ίδια τα μέλη της συμμαχίας.

«Θα αντιμετωπίσουμε όλες τις απειλές που θα υπάρξουν. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό», τόνισε.

«Λύση» στον μακροπρόθεσμο τερματισμό της σύγκρουσης Ουκρανίας-Ρωσίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει καλέσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να συναντηθούν προσωπικά για να βρουν μια λύση στη σύγκρουση, μια επιλογή την οποία ο ρώσος πρόεδρος απορρίπτει, όπως και τα αιτήματα του Κιέβου για μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο, σήμερα ο Πούτιν δήλωσε πως είναι ανοικτός σε μια τέτοια σύνοδο κορυφής, αλλά αποκλειστικά στο πλαίσιο του «τελευταίου σταδίου» των διαπραγματεύσεων.

«Είμαι μάλιστα έτοιμος να συναντήσω (τον Ζελένσκι), αλλά μόνο αν πρόκειται για το τελευταίο στάδιο» των συνομιλιών, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος στους εκπροσώπους των ξένων ειδησεογραφικών πρακτορείων.

Εντούτοις αμφισβήτησε και πάλι τη νομιμότητα του Ουκρανού ηγέτη, η προεδρική θητεία του οποίου έληξε επισήμως το Μάιο του 2024.

Το Κίεβο δεν έχει μπορέσει να οργανώσει προεδρικές εκλογές λόγω της ρωσικής επίθεσης και της εφαρμογής του στρατιωτικού νόμου.

«Είμαι έτοιμος να συναντήσω τους πάντες, ακόμα και τον Ζελένσκι. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Αν το ουκρανικό κράτος εμπιστεύεται ένα συγκεκριμένο πρόσωπο για να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις, τότε, προς Θεού, αυτό το πρόσωπο μπορεί να είναι ο Ζελένσκι», είπε ο αρχηγός του ρωσικού κράτους.

«Λίγο ενδιαφέρει ποιος διαπραγματεύεται, ακόμα και αν είναι ο νυν αρχηγός του καθεστώτος», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι πρέπει «να βρεθεί μια λύση που, όχι μόνο να βάζει τέλος στη σημερινή σύγκρουση, αλλά και να δημιουργεί επίσης τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να αποφευχθεί η επανάληψη τέτοιων καταστάσεων μακροπρόθεσμα».

Πηγή: skai.gr

