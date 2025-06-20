Η πολεμική, πλέον, σύρραξη Ισραήλ-Ιράν, με αλλεπάλληλα εκατέρωθεν πλήγματα που οδηγούν καθημερινά σε περαιτέρω κλιμάκωση, σε συνδυασμό με τις προγενέστερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πιθανότατα οδηγούν σε επανασχεδιασμό της γεωστρατηγικής εικόνας στην ευρύτερη περιοχή, σημειώνεται σε έκθεση της Τράπεζας Πειραιώς.

Ως αποτέλεσμα, η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο καθώς ενδεχόμενα σοβαρά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ή/και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν θα οδηγήσουν σε μεγάλη αύξηση των τιμών του πετρελαίου, ωθώντας έντονα ανοδικά τον πληθωρισμό.

Οι ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ, η προσωρινή αναστολή των υψηλών δασμών με σκοπό το κλείσιμο διμερών εμπορικών συμφωνιών μέσω διαπραγματεύσεων και ιδίως η διαφαινόμενη συμφωνία με την Κίνα έχουν περιορίσει σημαντικά την ανησυχία των καταναλωτών για έντονη άνοδο του πληθωρισμού.

Τα τελευταία στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι ο πληθωρισμός παραμένει πολύ κοντά στον στόχο του 2% της Fed χωρίς να εμφανίζει τάση αξιόλογης ενίσχυσης. Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας, αλλά και γενικότερα τα πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία παραμένουν θετικά, αν και λιγότερο ευνοϊκά σε σχέση με τα τέλη του 2024.

Ωστόσο, σε συνδυασμό με την εξέλιξη των πρόδρομων δεικτών και την υψηλή αβεβαιότητα, η οικονομία συνεχίζει μεν να αναπτύσσεται αλλά με σημαντικά χαμηλότερο ρυθμό, ενώ και η Fed δεν φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει άμεσα σε μείωση του βασικού επιτοκίου της. Παράλληλα, οι επενδυτές τονίζουν την ανάγκη διαμόρφωσης κατάλληλης στρατηγικής για την αντιμετώπιση του υψηλού δημοσιονομικού χρέους.

Η Eυρωζώνη

Στην Ευρωζώνη, η σημαντικά υψηλότερη ανάπτυξη κατά το Α΄ Τρίμηνο από ό,τι είχε προηγουμένως εκτιμηθεί (0,6% έναντι 0,3%) εξέπληξε μεν θετικά, ωστόσο δεν μεταβάλλει την προοπτική για το επόμενο διάστημα. Η περιορισμένη εσωτερική ζήτηση, η έλλειψη εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, η πιθανή ανακατεύθυνση στην ευρωπαϊκή αγορά μέρους των «χαμένων» στις ΗΠΑ εξαγωγών τρίτων χωρών (που εντείνει τον ανταγωνισμό και περιορίζει τα περιθώρια κέρδους ή κάνοντάς τα και αρνητικά για τις εγχώριες εταιρείες) αποτελούν μερικούς από τους παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην ανάπτυξη.

Από την άλλη, οι συνεχείς μειώσεις των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ, η επίτευξη του στόχου του 2% για τον πληθωρισμό, η απόφαση αύξησης των αμυντικών δαπανών σε βάθος χρόνου και το ιστορικά χαμηλό ποσοστό ανεργίας επηρεάζουν θετικά.

Η Κίνα

Στην Κίνα, η ισχυρή ανάπτυξη φαίνεται να συνεχίζεται και κατά το Β΄ Τρίμηνο, αν και με ελαφρά πιο συγκρατημένο ρυθμό. Ωστόσο, η περιορισμένη δυνατότητα της εσωτερικής ζήτησης να αποτελέσει τον βασικό μοχλό ανάπτυξης στο προβλεπτό μέλλον καθιστά τις εξαγωγές κρίσιμης σημασίας παράγοντα για τη διατήρηση μεσοπρόθεσμα ενός υψηλού ρυθμού ανάπτυξης.

Οπότε, η σύναψη μιας αμοιβαία επωφελούς εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ θα αποτελέσει ιδιαίτερα θετική εξέλιξη.

