Εξαιρετικά δύσκολους χαρακτήρισε τους καιρούς για την παγκόσμια ειρήνη, ειδικά με όσα διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε δήλωσή του στη συνεδρίαση του Ecofin στο Λουξεμβούργο. Ο υπουργός επεσήμανε, παράλληλα, ότι η χώρα μας πιστεύει ακράδαντα στην αποκλιμάκωση και στο ότι πρέπει να υπερισχύσει η διπλωματία. Ενώ, τόνισε, επίσης, ότι πρέπει να υπάρξει μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας και να μειωθούν οι τιμές.

Συγκεκριμένα, η δήλωση του υπουργού έχει ως εξής:

«Στο χθεσινό Eurogroup και στη σημερινή συνεδρίαση του Ecofin συζητήσαμε τη διεθνή γεωπολιτική κατάσταση και τις επιπτώσεις που αυτή έχει τόσο στην ευρωπαϊκή, όσο και στην παγκόσμια οικονομία. Είναι περιττό να πούμε ότι οι καιροί είναι εξαιρετικά δύσκολοι για την παγκόσμια ειρήνη, ειδικά σε σχέση με όσα διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα πιστεύει ακράδαντα στην αποκλιμάκωση. Η Ελλάδα πιστεύει ακράδαντα ότι η διπλωματία πρέπει να υπερισχύσει.

Στο πλαίσιο των συναντήσεών μας, είχαμε την ευκαιρία να αγγίξουμε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων: από τον εκσυγχρονισμό των τελωνείων μας και τη συνολική μεταρρύθμιση των τελωνείων της ΕΕ, έως την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης μέσω της άρσης των εμποδίων που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης- όπως παρουσίασε χθες και το ΔΝΤ- και την επίτευξη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Χρειάζεται να μειώσουμε τις τιμές της ενέργειας. Αυτό θα είναι εξαιρετικά ωφέλιμο τόσο για τους καταναλωτές μας, όσο και για τις επιχειρήσεις μας. Και πρέπει να το πετύχουμε, προκειμένου να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Επανέλαβα, επίσης, ότι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας μας είναι δεδομένη, ακόμη και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε σημαντικές δημοσιονομικές επιδόσεις στην Ελλάδα και αυτό είναι κάτι που σκοπεύουμε να συνεχίσουμε και στο μέλλον, μέσα από περαιτέρω μεταρρυθμίσεις και ακόμη καλύτερες πολιτικές τόσο σε μακροοικονομικό επίπεδο, όσο- και ειδικά- σε εθνικό επίπεδο.

Τελευταίο σημείο: η Βουλγαρία. Συγχαρητήρια για την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ από τον Ιανουάριο. Κατάφερε να πετύχει την ονομαστική σύγκλιση σε όλα τα κριτήρια. Η Βουλγαρία είναι γειτονική μας χώρα και η Ελλάδα στήριξε σταθερά την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ από την πρώτη στιγμή».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

