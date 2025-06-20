Οι τιμές του αργού πετρελαίου μπρεντ υποχωρούν την Παρασκευή, αλλά παραμένουν σε τροχιά για τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την απόφαση σχετικά με την εμπλοκή των ΗΠΑ στη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Την Πέμπτη, οι τιμές αυξήθηκαν σχεδόν 3% μετά τον βομβαρδισμό πυρηνικών στόχων από το Ισραήλ, ενώ το Ιράν - ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός του ΟΠΕΚ - εκτόξευσε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Ισραήλ. Καμία πλευρά δεν έδειξε σημάδια υποχώρησης.

«Ωστόσο, ενώ το Ισραήλ και το Ιράν συνεχίζουν να αλληλοεπιτίθενται, μπορεί πάντα να υπάρξει μια ακούσια ενέργεια που κλιμακώνει τη σύγκρουση και επηρεάζει τις πετρελαϊκές υποδομές», δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Τζον Έβανς.

«Υπάρχει υπερπροσφορά για το 2025, αλλά όχι αν συμβεί το εφιαλτικό σενάριο των 20 εκατομμυρίων (βαρελιών την ημέρα) που θα μπλοκαριστούν στις θάλασσες της Αραβίας, όσο σύντομο κι αν είναι αυτό».

Το Στενό του Ορμούζ

Το Ιράν έχει απειλήσει στο παρελθόν να κλείσει το Στενό του Ορμούζ σε αντίποινα για τις πιέσεις της Δύσης. Οποιοδήποτε κλείσιμο του στενού θα μπορούσε να περιορίσει το εμπόριο και να επηρεάσει τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου.

Εμπορικά πλοία πλέουν κοντά στο Ομάν και οι ναυτιλιακές υπηρεσίες τα συμβουλεύουν να αποφεύγουν τα ιρανικά ύδατα γύρω από το στενό, δήλωσαν ναυτιλιακές πηγές στο Reuters νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Νομίζω ότι το τρέχον ασφάλιστρο κινδύνου είναι κοντά στα 10 δολάρια/βαρέλι για το Ιράν-Ισραήλ, αλλά δεν βλέπω τις τιμές να επιστρέφουν στα 60 δολάρια στο εγγύς μέλλον», δήλωσε η αναλύτρια της Panmure Liberum, Ashley Kelty.

Μια κλιμάκωση της σύγκρουσης με τέτοιο τρόπο ώστε το Ισραήλ να επιτεθεί σε υποδομές εξαγωγών ή το Ιράν να διαταράξει τη ναυτιλία μέσω του στενού θα μπορούσε στη συνέχεια να οδηγήσει σε 100 δολάρια ανά βαρέλι πετρελαίου, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

