Απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή που είχε καταθέσει η κοινοπραξία Vinci - Μυτιληναίου για τον διαγωνισμό της νέας παραχώρησης της Αττικής Οδού.

Υπενθυμίζεται ότι στον σχετικό διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ είχε πλειοδοτήσει η ΓΕΚ Τέρνα, με προσφορά ύψους 3,27 δισ. ευρώ, ενώ τη δεύτερη υψηλότερη προσφορά είχε υποβάλει η κοινοπραξία Vinci - Μυτιληναίου, ύψους 3,106 δισ. ευρώ.

Ως εκ τούτου η διαδικασία για τη νέα παραχώρηση της Αττικής Οδού προχωρά κανονικά και όπως είχε δηλώσει και στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ο πρόεδρος της ΓΕΚ Τέρνα, Γιώργος Περιστέρης η προοπτική είναι η σύμβαση να υπογραφεί σε μερικούς μήνες.

Πηγή: skai.gr

