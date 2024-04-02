Λογαριασμός
Απέρριψε το ΣτΕ την προσφυγή των Vinci - Μυτιληναίου για την Αττική Οδό

Προχωρά η διαδικασία του διαγωνισμού στον οποίον έχει πλειοδοτήσει η ΓΕΚ Τέρνα. 

Αττική Οδός

Απέρριψε το Συμβούλιο της  Επικρατείας την προσφυγή που είχε καταθέσει η κοινοπραξία Vinci - Μυτιληναίου για τον διαγωνισμό της νέας παραχώρησης της Αττικής Οδού. 

Υπενθυμίζεται ότι στον σχετικό διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ είχε πλειοδοτήσει η ΓΕΚ Τέρνα, με προσφορά ύψους 3,27 δισ. ευρώ, ενώ τη δεύτερη υψηλότερη προσφορά είχε υποβάλει η κοινοπραξία Vinci -  Μυτιληναίου, ύψους 3,106 δισ. ευρώ. 

Ως εκ τούτου η διαδικασία για τη νέα παραχώρηση της Αττικής Οδού προχωρά κανονικά και όπως είχε δηλώσει και στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ο πρόεδρος της ΓΕΚ Τέρνα, Γιώργος Περιστέρης η προοπτική είναι η σύμβαση να υπογραφεί σε μερικούς μήνες. 

