Η επιστροφή των μεγάλων διεθνών επενδυτών εκτινάσσει τον χρηματιστηριακό τζίρο σε υψηλά 15 ετών

Με κέρδη 9,99% ολοκλήρωσε η χρηματιστηριακή αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2024, αν και τον Μάρτιο σημείωσε μικρή υποχώρηση (-0,17%) διακόπτοντας το ανοδικό σερί των τεσσάρων προηγούμενων μηνών.

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, στο κλείσιμο του τριμήνου βρίσκεται στην ένατη θέση των αποδόσεων παγκοσμίως, μεταξύ των διεθνών αγορών, υποχωρώντας από την τέταρτη θέση που ήταν στο πρώτο δίμηνο.

Την ίδια η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα εκτοξεύθηκε στα προ Lehman Brothers επίπεδα, 15 και πλέον χρόνια πίσω. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών εκτοξεύθηκε, κυρίως τον Μάρτιο, αύξηση που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Πειραιώς, στα πλαίσια του placement του 27%.

Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών στο πρώτο τρίμηνο του 2024 διαμορφώθηκε στα 146,046 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 32% έναντι του 2023.

Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών, το 2023 διαμορφώθηκε στα 111,0 εκατ. ευρώ διαγράφοντας αύξηση κατά 50,6% σε σχέση με το 2022 (73,7 εκατ. ευρώ).

Ιδιαίτερα τον μήνα Μάρτιο η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε στα 225,228 εκατ. ευρώ, από 125,892 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο και 100,5 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2024.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στο πρώτο τρίμηνο ανήλθε στα 8,909 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,054 δισ. ευρώ αφορούσαν τις συναλλαγές του Μαρτίου, τα 2,644 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο και τα 2,211 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο.

Την ίδια ώρα η κεφαλαιοποίηση της αγοράς βρίσκεται μια ανάσα από τα 100 δισ. ευρώ. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2024 κατά 9,947 δισ. ευρώ.

Η είσοδος του ΔΑΑ στο Χ.Α, η διάθεση του 27% των μετοχών της Πειραιώς, το Placement της Εθνικής τον περασμένο Νοέμβριο, σε συνδυασμό με τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας έφεραν νέα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια στην ελληνική κεφαλαιαγορά συμβάλλοντας καθοριστικά στη σημαντική αύξηση των συναλλαγών στη χρηματιστηριακή αγορά.

"Η συναλλαγή της Πειραιώς δεν έχει προηγούμενο όσο πίσω και να πάμε. Δευτερογενής πώληση αυτού του ύψους μετοχικού κεφαλαίου, με τόσο μεγάλη υπερκάλυψη από τέτοιας ποιότητας επενδυτές και με υπερτίμημα δεν έχει ιστορικό προηγούμενο", όπως είχε δηλώσει ο CEO του ΤΧΣ κ. Ηλίας Ξηρουχάκης.

Η επιτυχία της διάθεσης του ποσοστού των μετοχών του ΤΧΣ (27%) της Πειραιώς καταγράφεται ως η μεγαλύτερη ιστορικά ιδιωτικοποίηση μέσω δευτερογενούς τοποθέτησης με το ύψος του τιμήματος να φθάνει στα 1,35 δισ.ευρώ.

Στην περίπτωση της Εθνικής , η αποεπένδυση σε ποσοστό 22% του ΤΧΣ συγκέντρωσε τα 8 δισ. με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται στο 1,067 δισ.

Η εμβληματική εισαγωγή του Ελ. Βενιζέλος, τον περασμένο Φεβρουάριο δεν ήταν απλώς μια νέα εισαγωγή εταιρείας αλλά μια κίνηση που επανασύστησε την ελληνική αγορά στο εξωτερικό.

Γενικότερα το ενδιαφέρον των επενδυτών για τα ελληνικά assets, αυξάνεται κατακόρυφα μετά και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Γεγονός που αποτυπώνεται στις μεγάλες προσφορές για ελληνικά assets ,που ξεπέρασαν τα 60 δισ. ευρώ, μέσα στους τελευταίους 5 μήνες.

Η υπερκάλυψη των εκδόσεων του ΔΑΑ και της Πειραιώς, αλλά και της Εθνικής το περασμένο Νοέμβριο επανέφερε στην ελληνική αγορά μεγάλους διεθνείς "παίκτες" όπως το Capital Group, Fidelity, BlackRock, Lazard,, Norges, κ.ά.

Οι αποδόσεις στο 3μηνο

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε το δίμηνο με κέρδη 9,53%, ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης με άνοδο 6,35%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κέρδισε 12,56%.

Την υψηλότερη απόδοση, στο τρίμηνο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2024 κατέγραψαν οι μετοχές: Q&R (+120,83%), Moda Bango (+72,02%), Κυριακούλης (+59,53%) και Εβροφάρμα (+50,00%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη υποχώρηση σημείωσαν οι μετοχές: Ακρίτας (-26,61%), Προοδευτική (-23,16%), Κέκροψ (-19,49%) και Κλουκίνας- Λάππας (-14,86%).

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+40,48%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+28,27%), του ΟΛΠ(+24,14%), της Τιτάν (+24,01%), της Πειραιώς (+21,25%), της Motor Oil (+16,75%), της Εθνικής (+15,36%), των ΕΛΠΕ (+14,56%), της Τέρνα Ενεργειακή (+13,33%), της Coca Cola HBC (+11,13%), της Aegean (+10,58%) και της Eurobank (+10,56%). Μικρότερα κέρδη καταγράφουν ο ΟΠΑΠ (+8,52%), η Jumbo (+6,29%), η Quest (+6,14%), η Elvalhalcor (+6,05%), ο ΟΤΕ (+5,97%), η Alpha Bank (+5,91%), η Viohalco (+5,32%), η ΔΕΗ (+4,21%), η Autohellas (+4,07%) και η Ελλάκτωρ (+3,14%). Αντιθέτως με πτώση έκλεισαν το τρίμηνο οι μετοχές της Μυτιληναίος (-2,56%), της ΕΥΔΑΠ (-1,65%) και της Lamda -0,15%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

